08 Mayıs 2025, Perşembe
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Merkez Bankası'nın güncel rezervleri ne kadar? Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 15:28
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Merkez Bankası’nın güncel rezervleri ne kadar? Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı

Merkez Bankası, 2 Mayıs ile biten haftaya ilişkin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası'nın rezervleri 2 milyar 519 milyon dolar azalarak 138 milyar 532 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 519 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Mayıs ile biten haftada 2 milyar 519 milyon dolar azalarak, 138 milyar 532 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 673 milyon dolarlık azalışla 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 2 Mayıs haftasında 845 milyon dolar azalarak 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara indi.

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Merkez Bankası’nın güncel rezervleri ne kadar? Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı Merkez Bankası’nın güncel rezervleri ne kadar? Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı Merkez Bankası’nın güncel rezervleri ne kadar? Haftalık Para ve Banka İstatistikleri açıklandı
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