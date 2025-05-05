TÜİK nisan enflasyonunu açıkladı! 11 aydır kesintisiz düşüş! Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 3 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 37,86 oldu. Böylece yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz şekilde düşmüş oldu. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 'Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz.' ifadelerini kullandı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,00 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,36 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %48,73 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %36,09 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %36,09 artış, ulaştırmada %22,76 artış ve konutta %74,07 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %9,21, ulaştırmada %3,84 ve konutta %9,98 oldu.
TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %2,01 ARTTI
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %2,01 artış, ulaştırmada %3,80 artış ve konutta %4,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,51, ulaştırmada %0,57 ve konutta %0,74 oldu. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan etkileri Ek Tablo-5'tedir).
Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 121 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %36,81 ARTTI, AYLIK %3,10 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,10 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,71 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %47,82 artış olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden enflasyon oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.
İşte Yılmaz'ın paylaşımı:
"Kararlılıkla uyguladığımız ekonomi programımız sayesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz. Tüketici enflasyonu nisan ayında yıllık yüzde 37,9 seviyesine gerileyerek, dezenflasyonun başladığı 2024 yılı haziran ayından bu yana 37,6 puan ile kesintisiz düşüşünü sürdürmektedir. Nisan ayında gıda grubunda işlenmemiş gıda fiyat artışlarında belirgin düşüş görülürken, kira enflasyonu oranında gerileme yılın başından bu yana devam etmektedir. Yurt içi üretici fiyatları nisan ayında yüzde 2,8 oranında artmış, yıllık enflasyon 2024 yılı haziran ayından bu yana 35,2 puan düşerek yüzde 22,5 olarak gerçekleşmiştir. Üretici enflasyonunda gözlenen görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını da olumlu yönde etkilemektedir. Güçlü koordinasyonla hayata geçirdiğimiz program ile enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Belirsizliklerin artış gösterdiği küresel ortamda, siyasi istikrar ve öngörülebilirlik ile göreli performansımızı yükselteceğiz. Amacımız ekonomimizi istikrar içinde büyütmek, toplumsal refah seviyemizi kalıcı şekilde yükseltmektir."
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