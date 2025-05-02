Turkuvaz Medya ev sahipliğinde Türkiye ve Bulgaristan arasında anlaşma! Bakan Bayraktar duyurdu
Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya’daki enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasında kritik bir köprü konumunda olan Türkiye, bu stratejik rolüyle yeni uluslararası iş birliklerine zemin hazırladı. Bugün İstanbul’da Turkuvaz Medya Grubu’nun ev sahipliğinde başlayan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar alanındaki lider isimleri bir araya getirdi. Bakan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini, iki ülke arasında elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi noktasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'daki enerji zenginliklerinin Avrupa'ya ulaştırılmasında stratejik bir geçiş noktası olan Türkiye, bu alandaki etkin rolüyle küresel düzeyde yeni iş birliklerinin kapısını aralıyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nun ev sahipliğinde bugün İstanbul'da kapılarını açan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (INRES 2025), enerji ve doğal kaynaklar sektörünün önde gelen temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyor.
TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA ANLAŞMA
Zİrveye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı ile görüşme gerçekleştirdiklerini, iki ülke arasında elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi noktasında anlaşmaya varıldığını açıkladı.
BAKAN BAYRAKTAR DETAYLARI PAYLAŞTI
Bakan Bayraktar sosyal medya hesabından da zirve kapsamında yaptığı görüşmelere yer verdi.
Bakan Bayraktar, "Suudi Arabistan Endüstri ve Mineral Kaynakları Bakan Yardımcısı Sayın Khalid Al Mudaifer ile İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde bir araya geldik. Madencilik alanında ülkelerimiz arasındaki iş birliği fırsatlarını ve stratejik kaynaklara ilişkin ortak vizyonumuzu değerlendirdik." dedi.
BULGARİSTAN İLE İMZALAR ATILDI
"İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi marjında, Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Zhecho Stankov ile enerji alanındaki iş birliğimizi güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz neticesinde iki ülke arasında elektrik iletim kapasitesinin artırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi noktasında anlaşmaya vardık. Yenilenebilir enerji, hidrojen ile karbon yakalama gibi alanlarda bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsayan "Elektrik ve Enerji Verimliliği Alanlarında Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldık. Bulgaristan ile enerji arz güvenliğine katkı sunan karşılıklı faydaya dayalı yapıcı iş birliğimizi daha da ileri taşıyacak bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."
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