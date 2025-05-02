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Nisan 2025 dönemi enflasyonu ile ilgili flaş tahmin! Ekonomistlerin beklentisi netleşti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 02.05.2025 16:20
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Nisan 2025 dönemi enflasyonu ile ilgili flaş tahmin! Ekonomistlerin beklentisi netleşti

Piyasaların gözü 5 Mayıs Pazartesi sabahı açıklanacak enflasyon verilerinde. TÜİK'in açıklayacağı oranla ilgili olarak ekonomistlerin ilk tahminleri geldi. Buna göre 17 ekonomistin katılımı ile yapılan ankete göre enflasyonun aylık bazda yüzde 3,24, yıllık bazda ise yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,24 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24), bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,24 oldu. (AA)Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,24 oldu. (AA)

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi nisan ayı itibarıyla yüzde 31,16 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, martta yüzde 2,46 artış kaydetmişti. 2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak 27,58 4,29 5,03
Şubat 28,67 2,97 2,27
Mart 30,62 2,87 2,46
Nisan 31,16 3,24

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Nisan 2025 dönemi enflasyonu ile ilgili flaş tahmin! Ekonomistlerin beklentisi netleşti Nisan 2025 dönemi enflasyonu ile ilgili flaş tahmin! Ekonomistlerin beklentisi netleşti Nisan 2025 dönemi enflasyonu ile ilgili flaş tahmin! Ekonomistlerin beklentisi netleşti
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