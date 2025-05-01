Türk savunma sanayii firmalarının hedefi Avrupa! Önce ihracat şimdi de satın alma

Türk savunma sanayii şirketleri 40 ülkeye ihracat yapıyor. (A Haber arşiv)

40 ÜLKEYE İHRACAT

Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre 2024'te 7 milyar 154 milyon dolar ile rekor kıran sektör, artık Avrupa'dan firma alıyor ve bu bölgeye ihracat liderlik koltuğuna oturdu. Toplamda 300'e yakın ürün 180'i aşkın ülkeye ihraç edilirken, en çok satış Avrupa'ya yapıldı. 2024'te Türkiye 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihracı gerçekleştirdi. Avrupa'dan en fazla talep, İHA'lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörlerine geldi. Örneğin ASELSAN'ın ürettiği ASELFLIR-500 sistemi, seri üretime geçtiği 2024'te 16 ülkeye ihraç edilebilme başarısı gösterdi.

PORTEKİZ DÖNÜM NOKTASI

Portekiz'e yapılan askeri gemi ihracatı da 2024'te önemli başarı olarak kayıtlara geçti. Portekiz Deniz Kuvvetleri için STM Savunma ana yükleniciliğinde tasarlayıp, inşa edeceği iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi'yle ilk kez bir AB ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. 2024 Aralık ayında da Türkiye ve İspanya arasında ileri düzeyde pilot eğitim sistemi geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı ve Hürjet satışı da hala gündemde. Türk yetkililer, son haftalarda İspanya'da Airbus tesislerini ziyaret ederek, eğitim uçağı ihtiyaçları doğrultusunda, olası bir ortaklık zemini arayışında.