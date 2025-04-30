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Borsada manipülasyon operasyonu! 15 şüpheli için gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 09:16 Güncelleme: 30.04.2025 09:53
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Borsada manipülasyon operasyonu! 15 şüpheli için gözaltı kararı

Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstnabul, Ankara ve Şanlıurfa'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'ndaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

BORSADA MANİPÜLASYON OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin, zanlılara yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Borsada manipülasyon operasyonu! 15 şüpheli için gözaltı kararı Borsada manipülasyon operasyonu! 15 şüpheli için gözaltı kararı Borsada manipülasyon operasyonu! 15 şüpheli için gözaltı kararı
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