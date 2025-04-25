Deprem fırsatçılarına af yok! Bakanlık satılık ve kiralık fiyatlarını takipte | İstanbul içi ve dışında hangi bölgelere talep var?

İstanbul'da deprem sonrası Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçelere talep olurken, şehir dışında ise Çanakkale ve İzmir gibi illere talep oldu. (A Haber arşiv)

DEPREM SONRASI HANGİ BÖLGELERE TALEP OLDU?

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından şehirden bir kaçış olurken, yazlık bölgeler başta olmak üzere Çanakkale, İzmir gibi farklı yönlere talep olduğu görüldü. Yetkililer, özellikle yazlık bölgelerde yeri olanların sezon başlamadan bu bölgelere gidebileceğine dikkat çekti.



Şehir içinde de İstanbul'un kuzeyine yakın olan Başakşehir ve Arnavutköy gibi yerlere daha fazla talep olduğu belirtildi. Fatih ve Bakırköy gibi eski konut stoğunun çok olduğu ve riskin yüksek olduğu bölgelerden kaçış başlarken, devlet tarafından yapılan "Yarısı Bizden" kampanyasına da katılımın daha fazla artacağı tahmin ediliyor.