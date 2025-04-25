Deprem fırsatçılarına af yok! Bakanlık satılık ve kiralık fiyatlarını takipte | İstanbul içi ve dışında hangi bölgelere talep var?
İstanbul'daki depremin ardından bazı fırsatçılar harekete geçerken, Ticaret Bakanlığından ise uyarı geldi. Ev ve kira fiyatlarında fahiş fiyat artışlarının affedilmeyeceğine vurgu yapıldı. Peki deprem sonrası vatandaşlar İstanbul'da hangi ilçelere yöneldi? İstanbul dışında ise hangi illere talep oldu?
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik deprem büyük korku ve panik yaratırken, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili de akıllarda yeni soru işaretleri oluşturdu. Deprem sonrası bazı fırsatçılar da yine harekete geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, depremin ardından kiralı ve satılık ilanlarda yaşanan fahiş fiyat artışları ile ilgili ceza uygulanacağını duyurdu.
"ELEKTRONİK DOĞRULAMA SİSTEMİ SATILIK KONUTLAR İÇİN DE DEVREDE OLMALI"
Sektör temsilcileri bu konuda uyarılarda bulunurken, fiyat artışlarının Bakanlık tarafından daha sıkı takip edileceğini bildirdi. Yetkililer elektronik doğrulama sisteminin satılık konutlar için de devreye alınması gerektiğini vurguladı.
2025'İN İLK 3 AYINDA 101 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerde 2025'in Ocak ayı itibarıyla 1012 emlakçıya toplamda 101 milyon TL ceza kesti. Bakanlık bu cezaları doğrudan emlakçılara keserken, emlakçılar ise fiyat artışlarında mal sahiplerinin etkili olduğunu ve bu konuda bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini savundu.
BAKANLIK FAHİŞ FİYAT DENETİMİNİ NASIL YAPIYOR?
Uzmanlar, Bakanlığın ilan portallarında fiyatı artan ilanların dökümünü aldığını ve bu yolla da denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi. Kesilen cezalarda sınır 2024'te 100 bin lirayken, bu sınır 2025'e 150 bin TL'ye çıkarıldı.
DEPREM SONRASI HANGİ BÖLGELERE TALEP OLDU?
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından şehirden bir kaçış olurken, yazlık bölgeler başta olmak üzere Çanakkale, İzmir gibi farklı yönlere talep olduğu görüldü. Yetkililer, özellikle yazlık bölgelerde yeri olanların sezon başlamadan bu bölgelere gidebileceğine dikkat çekti.
Şehir içinde de İstanbul'un kuzeyine yakın olan Başakşehir ve Arnavutköy gibi yerlere daha fazla talep olduğu belirtildi. Fatih ve Bakırköy gibi eski konut stoğunun çok olduğu ve riskin yüksek olduğu bölgelerden kaçış başlarken, devlet tarafından yapılan "Yarısı Bizden" kampanyasına da katılımın daha fazla artacağı tahmin ediliyor.
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