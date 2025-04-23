Enerjide hem sahada hem de masada güçlü Türkiye! Temelleri Berat Albayrak döneminde atılmıştı

Türkiye, Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde aldığı gemilerle Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfine imza atmıştı. (AA)



Yine bir dönem terör örgütü yuvası olarak görülen Gabar'da yapılan sondaj çalışmalarıyla birlikte bölgede yüksek kaliteli petrol rezervi keşfedildi. Buradan çıkarılan petrol miktarı günlük 100 bin varile yaklaşırken, Türkiye yurt içinde attığı bu adımları ve tecrübelerini yurt dışına da taşıdı. Somali'den Pakistan'a, Libya'dan Nijer'e, Mısır'dan Azerbaycan'a, Irak'tan ABD'ye birçok ülkeyle masaya oturularak anlaşmalar yapıldı. Bu ülkelerin kara ve deniz sınırlarında da arama faaliyetleri başlatıldı.

Türkiye'nin sahadaki güçlü varlığı enerji diplomasisinde de etkisini göstermeye başladı. 2 Mayıs'ta Turkuvaz Medya tarafından düzenlenecek olan ve Başkan Erdoğan'ın da katılım göstereceği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne birçok ülkeden üst düzey katılım olacağı öğrenildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarını ve İstanbul'da düzenlenecek olan zirveyi değerlendirdi.