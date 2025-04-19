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Bakan Yumaklı açıkladı: Zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.04.2025 11:54 Güncelleme: 19.04.2025 11:58
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Bakan Yumaklı açıkladı: Zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçesini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 'Zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendi. Gıda arzında sıkıntı söz konusu değil.' ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçesini ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Zirai dondan 16 çeşit ürün etkilendi. Gıda arzında sıkıntı söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

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