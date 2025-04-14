Turkuvaz Medya düzenleyecek enerjide yeni rota çizilecek! İstanbul'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla enerji zirvesi
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefi ile yoluna devam ederken, yeni iş birlikleri için de çalışmalar yürütüyor. Enerji ve madencilik alanında her geçen gün oyun kurucu ülke konumuna gelinirken, 2 Mayıs'ta Turkuvaz Medya tarafından İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın da katılımı ile düzenlenecek zirvede yeni stratejiler belirlenecek ve madencilik alanında atılan adımlar hızlanacak.
Türkiye, enerjide tam bağımsızlık yolunda ilk adımlarını 2017'de attı. Denizlerde ve karada doğal gaz ve petrol arama seferberliği başlatan Türkiye, ardında gaz ticaretinde "merkez ülke" olma hedefi ile çalışmalar yürüttü.
Bölgesel olarak enerjide merkez üssü konumunda bulunan Türkiye, Avrupa'nın doğal gaz arzında da "kilit" durumda bulunuyor. Yeni iş birlikleri için de hazırlıklar yapılırken, 2 Mayıs'ta Başkan Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenmesi beklenen 'İstanbul Natural Resources Summit'te (İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi) hem enerjide yeni strateji rotası çizilecek hem de dünyanın birçok ülkesi ile yeni anlaşmaların zemini oluşturulacak.
TURKUVAZ MEDYA DÜZENLİYOR
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenecek olan zirve Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak. Zirvede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğünde gerçekleşecek bakanlar oturumunda arzın güvence altına alınmasında değişen dinamikler, hidrokarbon stratejisi, enerji dönüşümü için gerekli kritik madenler ve finansman konuları masaya yatırılacak. Zirveye birçok ülkeden 8 bakan ve çok sayıda uluslararası enerji firmasının katılması bekleniyor.
İLK ADIMLAR 2017'DE ATILDI
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'un haberine göre, Türkiye 2 Mayıs'taki zirveyle "Milli Enerji ve Maden Politikası"nda ikinci adıma geçecek. Böylece, 2017'de dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla başlatılan enerjide tam bağımsızlık hamlesinin madencilik ayağındaki adımlar da hızlanacak. Enerjide 'milli başkaldırış' denilen hamleler Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Berat Albayrak'ın 'atılamaz' denilen adımları atmasıyla başlamıştı. Önce elektrik ve doğal gazda arz güvenliğini sağlamak için Türkiye'nin konum avantajı da kullanılarak yeni boru hatları devreye alındı, kaynak ülke çeşitliliğiyle ülkemizin bir ticaret merkezi haline gelmesinin yolu döşendi. Gaz depolama kapasitesi artırılarak kısa vadeli arz güvenliği sorununa kökten çözüm üretildi.
MİLLİ ENERJİ POLİTİKASI
Güneş, rüzgâr, nükleer ve biyokütle gibi alanlarda yenilenebilir enerji üretimi artırıldı. Özel sektöre öngörülebilir bir piyasa hazırlandı. Türkiye'nin kendi gemileriyle arama yapma kararlılığıyla başlatılan çalışmalar ise ülkeyi başka bir noktaya taşıdı. Derin denizlerde sondaj operasyonlarını daha önce kiraladığı gemilerle yürüten, bu nedenle de uzun dönemli planlama yapamayan Türkiye, yerli gemilerin filoya katılmasıyla petrol ve doğal gazda ithalatın önlenmesi yolunda adımlar attı. Türkiye artık Karadeniz'de kendi gemileriyle, kendi mühendisleriyle, kendi jeologlarıyla doğal gaz arar hale geldi.
GABAR PETROL ÜSSÜ OLDU
Geçmişte terörden dolayı girilemeyen Gabar ve Şırnak'ta Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretmeye başladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi ve Gabar'da devam eden petrol üretimi ekonomiye önemli katkılar sağladı. Denizde ve karada arama faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye, Avrupa'da hidrokarbon aramacılığının en yoğun olduğu ikinci ülke oldu. Ardından da enerjide bölgesel merkez olma hedefi için adımlar atmaya başladı. Diğer ülkelerle yapılan anlaşmalarla da enerji koridoru olma konumunu sağlamlaştırdı.
İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR
2017'den itibaren adım adım enerjide bağımsızlık yolundaki taşları döşeyen Türkiye şimdi ikinci aşamayı başlatacak.
Türkiye'de madencilik yatırımlarını artırmaya yönelik reform paketleri hazırlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, hammadde arz güvenliği kapsamında sadece ülkemizde değil Asya'dan Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda da yeni iş birlikleri yapacak.
Küresel madencilik haritası yeniden çizilirken, Türkiye de fırsatı kaçırmamak için sahip olduğu doğal maden yataklarını ekonomiye kazandırmayı amaçlıyor.
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