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Düğün alışverişinde unutulan altın ve para dolu poşeti sahibine teslim etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.04.2025 14:13 Güncelleme: 10.04.2025 14:19
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Düğün alışverişinde unutulan altın ve para dolu poşeti sahibine teslim etti

Elazığ'da, takı ve tasarım dükkanı sahibi Harun Erdem, düğün alışverişi sırasında iş yerinde unutulan altın ve para dolu poşeti, sosyal medyadan ulaştığı sahibine teslim etti.

Kent merkezinde hizmet veren takı tasarım dükkanına uğrayan bir grup, burada kolye ve bileklik yaptırdıktan sonra, alışveriş sırasında yanlarında getirdikleri ve içinde altın ile para bulunan poşeti unutup gitti.

UNUTULAN ALTIN VE PARA DOLU POŞETİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Müşterilerin ayrılmasından bir süre sonra çalışanlar, poşeti fark edip, durumu iş yeri sahibi Harun Erdem'e bildirdi. Erdem, güvenlik kameralarını inceleyip, poşeti kimin bıraktığını belirledi. Sosyal medyadan aileyle iletişime geçen Erdem, altın ve para dolu poşeti sahibine teslim etti. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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