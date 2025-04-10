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ABD mart enflasyonu açıklandı

Giriş: 10.04.2025 15:37
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ABD mart enflasyonu açıklandı

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2.4 ile yüzde 2.6'lık beklentinin altında kaldı

ABD'de mart ayında yıllık enflasyon yüzde 2.4 ile yüzde 2.6'lık beklentinin altında kaldı.

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ABD mart enflasyonu açıklandı ABD mart enflasyonu açıklandı ABD mart enflasyonu açıklandı
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