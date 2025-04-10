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Borsa İstanbul'da pozitif seyir sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 10.04.2025 10:09
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Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürüyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor. Borsa İstanbul'da da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,27 yükselişle 9.579,11 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 303,61 puan ve yüzde 3,27 artışla 9.579,11 puana çıktı.

Borsa İstanbul | Fotoğraf: AABorsa İstanbul | Fotoğraf: AA

Bankacılık endeksi yüzde 4,25, holding endeksi yüzde 2,57 değer kazandı. Sektör endekslerinin tümü yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,13 değer kaybederek 9.275,50 puandan tamamlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump | Fotoğraf: AAABD Başkanı Donald Trump | Fotoğraf: AA

ÇİN HARİÇ EK TARİFELERE 90 GÜN SÜREYLE ASKI!

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurduğunu duyurmasının ardından, artan risk iştahıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, tarifelere yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini vurguladı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ortalama saatlik kazançlar ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç, 9.500 ve 9.400 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürüyor Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürüyor Borsa İstanbul’da pozitif seyir sürüyor
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