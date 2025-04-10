Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye denizcilikte liderler ligine girmeye hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen "Döker-1 Çamur Taşıma Barcının Hizmete Alınması ve Emici Tip Tarama Gemisi İlk Blok Kaynak Töreni"ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımlarını değerlendiren Bakan Uraloğlu, 2002 yılında dünya sıralamasında 17. sırada yer alan Türk sahipli gemi filosunun bugün 2 bin 100'ü aşkın gemiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaştığını ve bu sayede 11. sıraya yükseldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanında son yıllarda gösterdiği gelişmelere dikkat çekerek, ülkenin çok yakında dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasındaki yerini alacağını söyledi. Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen "Döker-1 Çamur Taşıma Barcının Hizmete Alınması ve Emici Tip Tarama Gemisi İlk Blok Kaynak Töreni"nde konuşan Uraloğlu, denizcilik sektöründeki büyümenin sürdürülebilir yatırımlarla desteklendiğini vurguladı.

"SANCAĞIMIZI ÇOK YAKINDA LİDERLER ARASINDA DALGALANDIRACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, Türk sahipli deniz filosunun 2002 yılında dünya sıralamasında 17. sırada yer aldığını hatırlatarak, "Bugün 2 bin 100'ü aşkın gemiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldik. Hiç şüpheniz olmasın, ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız" dedi. Türkiye'nin liman altyapılarına yaptığı büyük ölçekli yatırımların bu hedef doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Uraloğlu, elleçleme miktarının 2002'de 190 milyon tondan 2024'te 532 milyon tona çıktığını, konteyner hacminin ise 13 milyon TEU'ya ulaştığını kaydetti.