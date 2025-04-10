Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye denizcilikte liderler ligine girmeye hazırlanıyor
Türkiye'nin denizcilikte ilk 10 ülke arasına girme hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında yeni yatırımlar ve yerli üretim gemilerle bu hedefe emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Liman altyapılarında büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, çevreci yaklaşımı benimseyen yeni nesil gemilerin de hizmete alınmasıyla sektörün ivme kazandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen "Döker-1 Çamur Taşıma Barcının Hizmete Alınması ve Emici Tip Tarama Gemisi İlk Blok Kaynak Töreni"ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımlarını değerlendiren Bakan Uraloğlu, 2002 yılında dünya sıralamasında 17. sırada yer alan Türk sahipli gemi filosunun bugün 2 bin 100'ü aşkın gemiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaştığını ve bu sayede 11. sıraya yükseldiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak ilk 10'daki lider denizci ülkeler arasında sancağımızı çok yakında dalgalandıracağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanında son yıllarda gösterdiği gelişmelere dikkat çekerek, ülkenin çok yakında dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasındaki yerini alacağını söyledi. Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen "Döker-1 Çamur Taşıma Barcının Hizmete Alınması ve Emici Tip Tarama Gemisi İlk Blok Kaynak Töreni"nde konuşan Uraloğlu, denizcilik sektöründeki büyümenin sürdürülebilir yatırımlarla desteklendiğini vurguladı.
"SANCAĞIMIZI ÇOK YAKINDA LİDERLER ARASINDA DALGALANDIRACAĞIZ"
Bakan Uraloğlu, Türk sahipli deniz filosunun 2002 yılında dünya sıralamasında 17. sırada yer aldığını hatırlatarak, "Bugün 2 bin 100'ü aşkın gemiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldik. Hiç şüpheniz olmasın, ilk 10'a uzanan son dalgayı aşmak için kararlıyız" dedi. Türkiye'nin liman altyapılarına yaptığı büyük ölçekli yatırımların bu hedef doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Uraloğlu, elleçleme miktarının 2002'de 190 milyon tondan 2024'te 532 milyon tona çıktığını, konteyner hacminin ise 13 milyon TEU'ya ulaştığını kaydetti.
KRUVAZİYER VE YAT TURİZMİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Konuşmasında deniz turizmine de değinen Uraloğlu, kruvaziyer turizminde dikkat çeken bir ivme yakalandığını belirtti. 2024 yılında Türkiye limanlarına uğrayan kruvaziyer gemi sayısının bin 115'e yükseldiğini, yaklaşık 1,9 milyon yolcunun ağırlandığını söyledi. Yat turizminin de büyüme kaydettiğini aktaran Uraloğlu, "2003'te 41 olan yat limanı sayımız 64'e, bağlama kapasitemiz ise 8 bin 500'den 25 bin 262'ye çıktı. 2025 yılı mega yat sipariş defterine göre ise Türkiye, İtalya'nın ardından dünyada ikinci sıraya yerleşti" ifadelerini kullandı.
2 MİLYAR DOLARLIK GEMİ VE YAT İHRACATI
Bakan Uraloğlu, 2024 yılında Türkiye'nin 2 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdiğini belirterek, bu başarının 100 bine yakın tersane işçisinin emeğiyle sağlandığını söyledi. Türkiye'nin denizcilik faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygunluğunun da tescillendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün denetimini başarıyla tamamladık. Türk Bayrağı, 2023 ABD Sahil Güvenlik Raporu'nda 'hedef bayrak' listesinden çıkarıldı" diyerek Türk gemilerinin uluslararası sularda daha az denetime tabi tutularak tercih edilir hale geldiğini vurguladı.
"GEMİ İNŞASINDAKİ YERLİLİK ORANI YÜZDE 60'A ULAŞTI"
Gemi inşa sanayisinin Türkiye'nin denizcilikteki yükselişinin çelikten kalbi olduğunu dile getiren Uraloğlu, sektörün bugün inovasyon, çevreci tasarım ve yerli üretimle büyük bir ivme kazandığını söyledi. Tersane sayısının 37'den 85'e çıktığını, üretim kapasitesinin ise 550 bin detveyt tondan 4,79 milyon detveyt tona ulaştığını belirten Uraloğlu, "Gemi inşasındaki yerlilik oranımız yüzde 20-30 bandından yüzde 60'lara çıktı. Hedefimiz bu oranı daha da yukarılara taşımaktır" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin gemi geri dönüşüm sektöründe de Avrupa lideri konumunda olduğunu belirten Bakan, 2024 yılında 110 geminin geri dönüştürüldüğünü ve ülkenin bu alanda dünyada yüzde 8,1'lik payla dördüncü sıraya yerleştiğini söyledi.
EMİCİ TİP TARAMA GEMİSİNİN İLK KAYNAĞI ATILDI
Tarama faaliyetlerinin denizcilik için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, yerli tersanelerde inşa edilen 750 metreküp kapasiteli Döker-1 adlı çamur taşıma barcının hizmete alındığını duyurdu. Barcın çevreci tasarımı ve yüksek performansıyla filonun yeni gözdesi olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu gemi 7,5 knot'luk hızı ve ortadan açılır yük boşaltma özelliğiyle tarama faaliyetlerimize yeni bir soluk getirecektir" diye konuştu.
Aynı törende, emici tip tarama gemisinin ilk blok kaynağı da atıldı. Bakan Uraloğlu, bu geminin dünyada sadece birkaç ülke tarafından üretilebilen özel bir teknolojiye sahip olduğunu belirterek, "Tamamlandığında limanlarımızın derinliğini koruyacak, büyük tonajlı gemilerin güvenli geçişini sağlayacak ve deniz ticaretimize ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.
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