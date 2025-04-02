Ev alacakları ilgilendiren haber! Konut kredileri 18 ayın en düşüğünde

Aylık faiz oranları da yüzde 3'ün altına düştü (AA)

YÜKSEK ORANLAR NEDENİYLE İPOTEKLİ SATIŞLAR DİP YAPMIŞTI

Her ne kadar faiz oranları 18 ayın en düşüğü olsa ve aylık yüzde 2,59'a kadar gerilese de bu oran sektör temsilcileri tarafından ideal olarak görülen yüzde 1 ve altındaki rakamların üzerinde bulunuyor.

Son dönemdeki yüksek faiz oranları nedeniyle geçen yıl ipotekli konut satışlarının toplamdan aldığı pay, verilerin açıklanmaya başlandığı 2013'ten bu yana en düşük düzeyde kalmıştı. Bu rakam önceki yıllarda yüzde 39,8'e kadar yükselirken, 2024'te yüzde 10,7'e gerilemiş, bu yılın ilk 2 ayında ise yüzde 14,7'ye yükselmişti.

"DÜŞÜŞÜN YIL İÇERİSİNDE DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ekonomi yönetiminin konut alacaklara daha uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla, özellikle kamu bankaları aracılığıyla birtakım kolaylıklar sağladığını anımsatarak, "Konut kredilerindeki düşüşün yılın geri kalan döneminde de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyondaki düşüşe bağlı olarak politika faizi yavaş yavaş düşecek, bu düşüş kredi oranlarını da geriye çekecektir." dedi.

Piyasa katılımcıları ve reel sektörün yıl sonu enflasyonu için beklentilerinin yüzde 30'lar civarına işaret ettiğini hatırlatan Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabloya bakıldığında, bu yılın sonunda politika faizleri de yüzde 30-35 aralığında olacak gibi görünmektedir. Politika faizleri beklentilere paralel olarak yüzde 35 seviyelerine gerilerse konut kredileri de yüzde 29 civarına gerileyecektir. Eğer enflasyonla mücadelede TCMB'nin tahmini olan yüzde 24 seviyesi gerçekleşirse bu durum politika faizlerinin de yüzde 28'ler civarına gerilemesine, konut kredilerinin yüzde 25'e kadar düşmesine yol açacaktır."

Şener, kredilerdeki düşüşlerle birlikte konut satışının artmasının beklendiğini kaydederek, kredilerde sağlanan finansman miktarının da artırılması halinde satış adetlerinde daha hızlı artışlar beklenebileceğini anlattı.