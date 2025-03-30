Yüzen oteller yeni rekor kıracak! 2.5 milyon yolcu bekleniyor

Türkiye'ye ʺyüzen otellerleʺ gelen yolcu sayısı 4 yıldır artış gösteriyor (AA)

Şirket yetkilileri, "Geçen yıl Egeport Kuşadası'nda 524 gemi ve 822 bin yolcuya hizmet verdik. 2025'te de ülkemizin en büyük limanı olmaya devam ederek ağırladığımız gemi sayısını 630'a, yolcu sayısını ise yaklaşık 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bodrum Cruise Port ise, 2024 sezonunda toplam 98 kruvaziyer gemisi ve 118 bin 083 kruvaziyer yolcusunu ağırladı. Burada da hedefimiz ağırladığımız gemi sayısını 120'ye, yolcu sayısını ise 135 bine çıkararak rekor bir yıl geçirmek" dedi.

2025'e hızlı bir başlangıç yapan Celestyal de 22 Mart'ta Kuşadası seferlerine başladı. Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, pazartesi, salı ve cumartesi günleri olmak üzere haftada üç geminin limana yanaşacağını belirterek, "Geçen yıl Celestyal olarak 100'ün üzerinde seferle, 100 bin yolcu ağırladık. Yaz boyu haftanın 3 günü Kuşadası limanına bir Celestyal gemisi geldi. Bu yıl da seferlerimizi 22 Mart'ta başlattık" diye konuştu.