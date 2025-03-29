Almanya’da sanayi fuarına Türkiye yeniden damga vuracak

İlkbaharın başında geleneksel olarak Aşağı Saksonya'nın başkenti Hannover'da gerçekleştirilen Hannover Sanayi Fuarı, bu yıl "Geleceği teknoloji ile şekillendirmek" ve "Yapay zeka ve sanayi dönüşümü" temalarıyla 31 Mart-4 Nisan'da düzenlenecek.

Alanında dünyanın önde gelen fuarlarından kabul edilen ve 78. kez düzenlenecek fuarda, bu yıl 150'den fazla ülkeden 4 binden fazla firmanın, Almanya'dan ise 1200 firmanın katılması planlanıyor.

Fuarın açılışını yakında görevini devretmesi beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz son kez yapacak.

YAPAY ZEKA MASADA OLACAK

Ekonomilerde durgunluk ve belirsizliklerin arttığı, jeopolitik gerilimlerin yaşandığı ve küresel ticarete yönelik tehditlerin genişlediği bir dönemde gerçekleştirilecek sanayi fuarında, şirketler robotik, tesisat, elektronik, kuantum teknolojileri, makine mühendisliği, enerji üretimi ve dönüşümü alanlarındaki yeniliklerini sunacak.

Karbon çözümleri, dijital enerji ve enerji verimliliği, e-mobilite, şarj altyapısı, hidrojen ve yakıt hücreleri, atık ısı çözümleri, depolama teknolojileri, otomasyon ve sensör teknolojileri, kablosuz internet & 5G'ye yönelik son teknolojik ürünler de fuarda vitrine çıkacak.

Makine mühendisliği, elektrik ve dijital endüstrilerin yanı sıra enerji sektöründen şirketlerin yüksek performanslı ve sürdürülebilirlik endüstri için çözümler sunacağı fuarda, döngüsel ekonomi, yapay zeka ve makine öğrenimi, sürdürebilirlik ve sanayi 4.0 gibi 19 farklı alanda etkinliklerle sanayideki dönüşüm masaya yatırılacak.

Ayrıca, uluslararası ticaret ve yatırım, dijital dönüşüm, enerji 4.0 da etkinliklerde tartışılacak. Büyük şirketler en son yapay zeka destekli çözümlerini sunacak.

Enerji arzı ve iklim değişikliği konuları da fuarda önemli bir rol oynayacak.

TÜRKİYE'DEN 127 ŞİRKET KATILIYOR

Türkiye, ihracat odaklı fuarda 61'i milli katılım olmak üzere toplamda 127 firma ile temsil edilecek.

Türk sanayiciler, Türkiye'nin en önemli pazarlarından birisi olan Almanya ve diğer ülkelerden gelecek konuklara yenilikleri ve ürünlerini tanıtacak.

Alman ekonomisinin ve küresel ekonominin buluşma noktası olacak fuara, Teknopark İstanbul'dan startuplar da katılacak.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından 1947'de başlatılan fuara, Türkiye, 1992'den beri milli iştirak organizasyonu ile katılım sağlıyor.

Fuarın bu yılki ortak ülkesi ABD ile ticaret gerginlikleri yaşayan Kanada olacak. Türkiye, 2007'de fuarın ortak ülkesi olmuştu.

Fuarı, geçen yıl 150 ülkeden yaklaşık 130 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artması bekleniyor.

FUAR, TÜRK İŞ DÜNYASININ YENİLİKÇİ VE YÜKSEK POTANSİYELİNİ TANITMA FIRSATI VERİYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Hannover Sanayi Fuarı Türk iş dünyasına özgüven vermekle kalmıyor, yenilikçi ve yüksek potansiyelini de dünyaya tanıtma fırsatı veriyor. Fuar Türk sanayicisinin yenilikçilikte öncü olma yeteneğini canlı tutması gerektiğini de hepimize tekrar hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Fuarı yeni buluş ve teknolojilerin sergilendiği, dünyanın önde gelen ekonomik aktörlerinin bir araya geldiği bir platform olarak gördüklerini belirten Avdagiç, "Hannover Messe'nin 78 yıllık deneyimi İstanbul için bize esin kaynağı oluyor. Bu yılki fuarda gerek katılımcı gerekse ziyaretçi olmanın son derece yararlı, ufuk açıcı, iş birliklerini geliştirici olduğuna inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin milli katılımla bu yıl da 5 ayrı salonda temsil edileceğini ifade eden Avdagiç şunları kaydetti:

"Bu salonlar Future Hub, Mühendislik Parçaları ve Çözümleri, Akıllı Üretim, Endüstri için Enerji ve Dijital Ekosistemler. Dün sadece ziyaretçi olduğumuz fuarda bugün Türk sanayicileri olarak yerli ve milli ürünlerimizle yeni pazarlara açılıyoruz. Hannover Messe'de 61 firmamız Türkiye milli katılım alanında yer alacak. Firmalarımız 5 salonda 2 bin metrekare alanda ürünlerini teşhir edecek. Ayrıca bu yıl, 66 Türk firması bireysel stantlarıyla fuara iştirak etmesiyle toplam 127 firmayla gücümüzü ortaya koyacağız. Hannover Fuarı'nın katılımcı firmalarımız ve ziyaretçilerimiz için verimli geçmesini diliyorum."