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Bakan Vedat Işıkhan'dan işsizlik verileriyle ilgili değerlendirme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 27.03.2025 13:09
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Bakan Vedat Işıkhan’dan işsizlik verileriyle ilgili değerlendirme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜİK tarafından açıklanan Şubat 2025 dönemi işgücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, işsizliğin son 22 aydır tek hanede olduğuna dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlar doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam olanaklarını artırmak ve işsizlikle etkin mücadele için gayretle çalıştıklarını vurgulayan Işıkhan, işsizlik oranının son 22 aydır tekli hanede seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi azalarak 0,2 puan, bir önceki yıla göre 202 bin kişi azalarak 0,4 puan gerileyen işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin kişi azalarak 32 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 48,8 oldu. İş gücü, 2025 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 244 bin kişi azalarak 35 milyon 200 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Ülkemizin dinamiklerini ve küresel gelişmeleri ele alarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda politikalar geliştirmeyi ve işsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı (X)Bakan Vedat Işıkhan'ın sosyal medya paylaşımı (X)

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