Deprem bölgesinin yeniden inşasına 400 milyon euro destek
Türkiye, deprem bölgesinin yeniden inşası için Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansından toplam 400 milyon avro dış finansman sağladı. Bu kaynak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası için kullanılacak.
Türkiye, deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları için 400 milyon avroluk yeni bir dış finansman imkanı sağladı.
400 MİLYON EURO FİNANSMAN
Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, Dünya Bankasından 200 milyon avro ve Fransız Kalkınma Ajansından 200 milyon avro olmak üzere 400 milyon avroluk eş finansman temin edildi.
BAKANLIK İNŞAAT İÇİN KULLANACAK
Söz konusu finansman, deprem bölgesindeki kırsal konutların yenilenmesi ve yeniden inşası amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kullandırılacak.
Bu finansmanla yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası hedefleniyor. Proje kapsamında mümkün olduğu ölçüde yerinde yeniden inşa tercih edilecek ve söz konusu binaların deprem dayanıklılığının yanı sıra su, enerji ve ısı verimliliği de geliştirilecek.
DEPREM BÖLGESİNE 5,5 MİLYAR DOLAR
Bu yeni finansmanla birlikte 2023 yılından bugüne kadar deprem bölgesinin yeniden imarı ve kalkınması amacıyla yaklaşık 5,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlanmış oldu.
400 milyon avro tutarındaki finansmanla beraber, proje finansmanı amacıyla 2025 yılında sağlanan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman tutarı yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.
"BÖLGENİN YENİDEN İMARI ÖNCELİĞİMİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.
Bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğünü belirten Şimşek, "Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güven, ülkenin dış finansman temininde kendini gösteriyor. Bu kaynaklar, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir sonucudur." dedi.
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