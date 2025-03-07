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Şubat ayının en çok kazandıranı altın oldu! Dolar, euro, altın ve borsanın Şubat 2025 performansı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 10:40
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Şubat ayının en çok kazandıranı altın oldu! Dolar, euro, altın ve borsanın Şubat 2025 performansı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayında en çok reel getiri kazandıran yatırım araçlarını açıkladı. Buna göre şubatta yüzde 7,76 ile en çok getiri külçe altında gerçekleşti. Euro yatırımcısına yüzde 0,26 kazandırırken; dolar yüzde 0,29, BIST 100 endeksi ise yüzde 4,18 oranında kaybettirdi.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, şubatta aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,92, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,76 oranlarıyla külçe altında görüldü.

BIST 100 endeksi Şubat 2025'te yatırımcısına yüzde 4,18 oranında kaybettirdi. (AA)BIST 100 endeksi Şubat 2025'te yatırımcısına yüzde 4,18 oranında kaybettirdi. (AA)

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,16, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 0,63 ve avro yüzde 0,26 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,18 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,01, DİBS yüzde 0,48 ve avro yüzde 0,12 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 0,44 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,32 kayba yol açtı.

Dolar da şubat ayında yüzde 0,29 ile yatırımcısına kaybettirenler arasında yer aldı. (A Haber arşiv)Dolar da şubat ayında yüzde 0,29 ile yatırımcısına kaybettirenler arasında yer aldı. (A Haber arşiv)

DİBS, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,5, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,7 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,15 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

Euro yüzde 0,26 kazanç ile şubatta yatırımcısının yüzünü güldürdü. (A Haber arşiv)Euro yüzde 0,26 kazanç ile şubatta yatırımcısının yüzünü güldürdü. (A Haber arşiv)

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,79, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,58 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,1, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Şubatta yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 7,76 ile külçe altın oldu. (A Haber arşiv)Şubatta yatırımcısına en çok kazandıran yüzde 7,76 ile külçe altın oldu. (A Haber arşiv)

YILLIKTA DA EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,17 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 8,31 ve DİBS yüzde 2,78 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,16, avro yüzde 9,47 ve BIST 100 endeksi yüzde 14,18 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 2,47, DİBS yüzde 7,45, dolar yüzde 15,5, avro yüzde 18,48 ve BIST 100 endeksi yüzde 22,73 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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