Merkez Bankası anketi açıkladı enflasyon tahmini değişti! 2025 enflasyonu ne kadar olacak?
Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi. Daha önceki anket döneminde yüzde 28,30 olan enflasyon beklentisi bu ankette yüzde 28,04 olarak açıklandı. Yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 42,88'den 42,79'a düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
2025 SONU ENFLASYON TAHMİNİ DÜŞTÜ
Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.
YIL SONUNDA DOLAR NE KADAR OLACAK?
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı.
Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,4 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,5 milyar dolar oldu.
POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 42,50
Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'e yükselirken, gelecek yıl için de yüzde 4'e çıktı.
TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50 olurken, 3 ay sonrası için beklenti yüzde 37,70'e geriledi.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 28,92'den 27,60'a indi.
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