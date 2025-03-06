2025'in ikinci faiz kararı! Merkez Bankası açıkladı: İndirim yapıldı mı? | Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum
Piyasalar gözünü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevirmişti. Para Politikası Kurulu (PPK) ocak ayının ardından ilk kez toplanarak kararını açıkladı. PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada faizin 250 baz puan daha düşürülerek yüzde 42,5 seviyesine çekildiği duyuruldu. Uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında yorumladı. Peki faiz kararı sonrası piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul, dolar, euro ve altın faiz kararına nasıl tepki verdi?
Merkez Bankası 2025'in ikinci faiz kararını bugün açıkladı. 2024'ün Aralık ayında indirim döngüsüne başlayan Merkez Bankası, faizi ilk olarak yüzde 50'den yüzde 47,5 seviyesine çekmişti.
Ardından 2025'in ilk PPK toplantısında bir kez daha 250 baz puan indirime giden Merkez Bankası, faizi yüzde 45'e düşürmüştü. Bugün (6 Mart 2025) yapılan PPK toplantısında bir kez daha faiz indirimi kararı alan Merkez Bankası, 250 baz puan indirime giderek faizi yüzde 42,5 seviyesine çekti.
İŞTE MERKEZ BANKASI'NDAN PPK TOPLANTISI SONRASI YAPILAN AÇIKLAMA
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 42,5'e indirilmesine karar vermiştir.
Enflasyonun ana eğilimi ocak ayındaki artış sonrasında şubat ayında gerilemiştir. Bu dönemde temel mal enflasyonu görece düşük seyrini korurken, hizmet enflasyonu ocak ayına özgü artışın ardından yavaşlamıştır. Yurt içi talep dördüncü çeyrekte öngörülenin üzerinde olmakla birlikte, enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde seyretmiştir. Öncü veriler bu destekleyici görünümün yılın ilk çeyreğinde de sürdüğünü ima etmektedir. Para politikası duruşunun kredi ve mevduat piyasaları ile iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizi; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.
Son dönem kredi büyümesi gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı korumak ve sıkı parasal duruşu desteklemek amacıyla ek adımlar atılmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
KARAR NE ANLAMA GELİYOR? UZMANLAR A HABER'DE YORUMLADI
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası uzmanlar kararın ne anlama geldiğini A Haber canlı yayınında yorumladı. Stratejist Cüneyt Paksoy ve Akademisyen Prof. Dr. Levent Aydın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Paksoy, "Rasyonel olan bir kararla geldi Merkez Bankası. Hem global etkileri takip etmek durumunda çünkü artık bir Trump faktörü var global piyasalarda tarife üzerinden potansiyel ticaret savaşları vesaire orada da enflasyonun düşmesi noktasında bir Fed başta olmak üzere birçok merkez bankası ve kurumun risk anlayışı var. Onun da global risk iştahını ve sermaye hareketlerini etkilediği bir ortam var. Bir kere MB buraya bakmak durumunda. Bize yardım eden faktörler de var örneğin petrol bugün 70 doların altına geriledi o önemli." ifadelerini kullandı.
Akademisyen Prof. Dr. Levent Aydın ise "Metinde böyle bir şey bekliyordum kredilere de vurgu yapmış o önemliydi. Sonuçta faiz indirimlerinin krediler vasıtasıyla enflasyonu tetikleyeceğini o da çok dikkat edilmesi gereken risk unsuru burası oraya dikkat çekmesi lazımdı. Çünkü faiz koridoru çok daha 1,5 puanda." şeklinde konuştu.
PİYASALARDA SON DURUM
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,94 yükselişle 10 bin 188 puandan işlem görerek tamamladı. Bugüne de yükselişle başlayan BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10 bin 248 puana yükselmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası endeks saat 14.05 itibarıyla 10 bin 200 puanın üzerinde işlem gördü.
Dolar ise sabah açılışta 36,42 TL civarından işlem görerek güne başladı. Dolar, faiz kararı öncesi 36,45 TL seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru ise kararın açıklanmasının ardından saat 14.05 itibarıyla 36,43 TL'den işlem görüyor.
Euro/TL paritesi tarihinde ilk kez dün (5 Mart 2025) 39 TL bandı üzerine yükselmişti. Euro bugüne de yükselişle başlayarak 39,50 TL bandına dayandı. Ardından faiz kararı öncesi biraz geri çekilen euro 39,42 TL seviyesinden işlem gördü. Euro kuru ise faiz kararı sonrası saat 14.05 itibarıyla yatay görünümde.
Gram altın ise geçtiğimiz haftalarda yükseldiği 3600 TL seviyesinden biraz geri çekildi. Gram altın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesi sabah saatlerinde 3422 TL seviyelerinden işlem gördü. Faiz kararı öncesi biraz daha geri çekilen gram altın 3404 TL bandına düştü. Gram altın ise saat 14.05 itibarıyla 3402 TL'den işlem gördü.
2025'TE 8 TOPLANTI
Merkez Bankası, 2024 yılında 12 defa Para Politikası Kurulu toplantısı yaparken; açıkladığı 2025 takviminde ise toplantı sayısının 8'e düşürüldüğünü bildirmişti.
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