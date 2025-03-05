05 Mart 2025, Çarşamba
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THY yüksekten uçuyor! Dünyada 3'üncü oldu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 13:10
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THY yüksekten uçuyor! Dünyada 3’üncü oldu

Türkiye'nin en önemli markalarından olan Türk Hava Yolları, alanında dünyada 3'üncü oldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'THY yüksekten uçuyor.' dedi.

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada üçüncü oldu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) verilerini aktararak, Türkiye'nin büyüdüğünü söyledi.

THY yolcu kapasitesi ve kargo pazar payında dünya 3'üncüsü oldu. (A Haber arşiv)THY yolcu kapasitesi ve kargo pazar payında dünya 3'üncüsü oldu. (A Haber arşiv)

Ekşi, "THY yüksekten uçuyor. Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. 2012'de yolcuda 13'üncü, kargoda 26'ncı sıradayken şimdi 3'üncü sıraya yükseldik. Ülkemiz adına gururluyuz." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya paylaşımı (X)THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin sosyal medya paylaşımı (X)

IATA'nın verilerine göre, 2024'te THY yüzde 3,4'lük uluslararası yolcu pazar payı ile "network hava yolları" arasında dünyada üçüncü, Avrupa'da da ise birinci sırada yer aldı.

THY'nin iştiraki Turkish Cargo da yüzde 5,7 pazar payı ile dünya genelinde üçüncü sıraya yükseldi.

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THY yüksekten uçuyor! Dünyada 3’üncü oldu THY yüksekten uçuyor! Dünyada 3’üncü oldu THY yüksekten uçuyor! Dünyada 3’üncü oldu
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