THY yüksekten uçuyor! Dünyada 3’üncü oldu

THY yolcu kapasitesi ve kargo pazar payında dünya 3'üncüsü oldu. (A Haber arşiv)



Ekşi, "THY yüksekten uçuyor. Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. 2012'de yolcuda 13'üncü, kargoda 26'ncı sıradayken şimdi 3'üncü sıraya yükseldik. Ülkemiz adına gururluyuz." ifadelerini kullandı.