Çalışan annelere doğum izni desteği! Süre artacak

2019- 2022 yıllarında 3 bin 700 çalışan annenin ve eğitimli çocuk bakıcısının kayıtlı istihdamının desteklendiğini anlatan Vedat Işıkhan, "Annelerin kayıtlı istihdamda kalması için çocuk bakım desteğini 3 binden 7 bin 500 liraya yükselttik." dedi.

ʺÇocuk bakım desteğini 3 binden 7 bin 500 liraya yükselttik.ʺ (Ajanslar

Işıkhan, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile işverenlere işe alınan her kadın için aylık 25 bin liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği ödeniyor. 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği veriyoruz. Kasım 2024 sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projeden faydalandı. İşgücü Uyum Programı ile işsizler işgücüne dâhil edildi. 102 bin 244'ü kadın 114 bin 307 kişi programdan faydalandı" ifadelerini kullandı.

ʺ102 bin 244'ü kadın 114 bin 307 kişi programdan faydalandıʺ (Ajanslar)

İKİNCİ FAZI YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; İş Pozitif Programı kapsamında toplam 758 bin 982 kadının istihdama kazandırıldığını anlatan Işıkhan, "Bu yılın sonunda da 1 milyondan fazla kadını istihdama kazandıracağız. 4 bin kadın işverenin yanında çalıştıracağı 4 bin kadın işçi için 26 ay boyunca aylık net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği verildi. Projenin ikinci fazının gerçekleştirilmesine karar verildi"