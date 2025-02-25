Türkmen gazı 1 Mart’ta Türkiye’de! Enerjide dev adım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma neticesinde Türkmen gazının 1 Mart 2025 itibarıyla Türkiye'ye ulaşmasının planlandığını duyurdu. Yılmaz, "Enerji alanında, BOTAŞ ve Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkmen gazının 1 Mart 2025 tarihinden itibaren Türkiye'ye ulaşmasını planlıyoruz." dedi.

ATAGULIYEV TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ MESAJI VERDİ

Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Atagulıyev, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki işbirliğini geliştireceklerini belirtti.

Atagulıyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı Hükümetler Arası Komisyon Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkmen ve Türk kardeşliğinin 1000 yıldır devam ettiğini vurgulayan Atagulıyev, iki ülke liderlerinin karşılıklı girişimleriyle ilişkilerin ve işbirliğinin geliştiğini söyledi.

Atagulıyev, karşılıklı ilişkileri daha da ileriye taşımak için yapılan eylem planları kapsamında farklı sektörlerdeki çalışmalarla ve gelecek süreçte yapılacak faaliyetlerle ilgili fikir teatisinde bulunduklarını aktardı.

Türkmen ve Türk iş insanları arasındaki ilişkinin önemini vurgulayan Nökergulı Atagulıyev, taraflar arasında toplantılar yaparak işbirliğini geliştirme konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Atagulıyev, toplantıda, ulaşım ve lojistik alanındaki fırsatları ele aldıklarını aktararak şehircilik, inşaat, su kaynakları, spor ve enerji alanlarındaki işbirliğini geliştireceklerini dile getirdi.