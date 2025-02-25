Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (AA)

İklim değişikliğiyle birlikte, sadece ormanlarda değil, tarımsal üretimin diğer alanlarında da zararlıların çok ciddi oranda arttığına dikkati çeken Yumaklı, ormanların da sürdürülebilir şekilde gelişiminin son derece önemli olduğunu ve bu konuda gayret gösterdiklerini dile getirdi.

"YEŞİL VATAN'A AYRILAN KAYNAK 200 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE"

Yumaklı, ormanların karbon yutak alanları olmasının, havadaki karbon miktarının azaltılması için önemli avantajlar sağladığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşil Vatan'ımıza bugünkü reel rakamlarla ayrılan kaynak, 200 milyar liranın üzerinde. Bu zaman diliminde 8 milyara yakın tohum ve fidan toprakta buluşturuldu. Bu sayede bugün 24,3 milyon hektarla dünyada önemli orman varlığına sahip ve bunu da geliştiren bir ülke olarak yer aldık. Kırsal kalkınmanın en önemli ayaklarından birisi de orman ve ormancılık sektörü, 57 projemiz var son 22 yılda 285 bin aileye 34 milyar liraya yakın hibe ve destek sağlanmış oldu. Ormanlardan sadece odun elde edilmiyor, odun dışı orman ürünlerinin de ekonomimize çok önemli katkısı var. Geçen yıl orman ürünleri sektörümüzün, 1,4 milyar dolar civarında ülkemizin ekonomisine katkısı söz konusu."