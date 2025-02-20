Ramazan pidesi fiyatı belli oldu! İşte 250 ve 370 gram pide fiyatları...

2025 Ramazan ayı pide fiyatları belli oldu (AA)

YÜZDE 33'LÜK ARTIŞ

Balcı, "Türkiye'nin hiç bir şehrinde yüzde 35 üzerinde artış olmayacak. Ramazan pidesi ununda yüzde 40, işçi maliyetlerinde yüzde 40 artış oldu. Enflasyon yüzde 45 olarak gerçekleşti. Pide fiyatındaki artış enflasyonun altında. Vatandaşımızın alım gücünü düşünmek zorundaydık ve vatandaşımızın ramazan pidesi alabilmesi için elimizden geleni yapmıştık. Yüzde 50 zam demek doğru değil çünkü gramaj da yukarı çekildi. Hem fiyat hem gramaj artışı olduğu için artış yüzde 33 oluyor" diye konuştu.

"UN FİYATLARINDA DEĞİŞİM OLMAZSA..."

Balcı, ekmek fiyatlarına un fiyatları nedeniyle geride kalan süreçte zam yaptıklarını dile getirerek, "Un fiyatlarında bir artış olmaması halinde yeniden zam yapmayacağız. Bugüne kadar şükürler olsun undaki zammı yüzde 25'de tutuldu. Bu oran böyle devam ettiği sürece ekmeğe zam gündeme gelmeyecek. Ekmek ve pide arasındaki fark oranına bakarsak yüzde 30 fark söz konusu" dedi.