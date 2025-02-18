Altını tutabilene aşk olsun! Yatırımcılar beklemede: Daha da yükselir mi?

Altın fiyatları, yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor! Yıla 2.965 TL'den başlayan gram altın, sadece bir buçuk ay içinde 3.500 TL sınırını aştı. Kuyumcular ve yatırımcılar, altındaki hızlı yükselişi değerlendirdi.

"ALTINI TUTABİLENE AŞK OLSUN!"

Kuyumcu Abdurrahman Yel, altının sürekli rekor kırmasına dikkat çekerek, "Ah bu Trump ah! Altın aldı başını gidiyor. Daha yılın başında 2.965 TL seviyesindeydi, şimdi 3.500 TL'yi geçti. 100 gram altını dün 345 bin TL'ye satıyorduk, bugün 349 bin TL oldu. Yani bir günde 4 bin TL fark etti" dedi.

Özellikle yatırımcıların sadece gram ve çeyrek altın değil, Trabzon hasır seti ve Ajda bilezik gibi ürünlere de yöneldiğini belirten kuyumcular, son dönemde bu tür altın takılara yoğun talep olduğunu ifade etti. "Sene başında 330 bin TL olan Trabzon hasır setimiz, şu an 430 bin TL'ye çıktı. 10 gram bilezikte bile 500 TL'lik bir artış var" diyerek altındaki yükselişin her alanda hissedildiğini vurguladılar.

Ekonomist İslam Memiş- A Haber ekran görüntüsü

YATIRIMCILAR BEKLEMEDE: ALTIN DAHA DA YÜKSELİR Mİ?

Yeni yılın başında uzmanlar, gram altının Temmuz ayında 4.000 TL seviyesine ulaşabileceğini öngörmüştü. Ancak sadece 1,5 ay içinde 3.500 TL seviyesine ulaşması, bu tahminlerin daha erkene çekilmesine neden oldu.

Ekonomist İslam Memiş, altındaki beklentiye dair yaptığı değerlendirmede, "Gram altında kısmi bir geri çekilme olabilir, ancak orta ve uzun vadede yeni rekorlara hazırlıklı olmak lazım" ifadelerini kullandı.