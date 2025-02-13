Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli (AHABER)

"TÜRKİYE'NİN TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA YOLA ÇIKTIK"

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli: "Kalyon PV olarak, enerji sektöründe sürdürülebilirliğe öncülük etmek ve Türkiye'nin temiz enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Kurulduğumuz günden bu yana güneş teknolojileri alanında ülkemize ve dünyaya değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün, bu büyük hedefimizi daha da ileriye taşıyacak önemli bir adımı hep birlikte atmanın heyecanı içerisindeyiz. Başarıyla taçlandırdığımız halka arz sürecimiz, Kalyon PV'nin büyümesini ve güçlenmesini sağlarken, ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır" dedi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun - Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli (AHABER)

"HALKA ARZ; ŞEFFAFLIK, KURUMSALLIK YOLUNDA ATTIĞIMIZ ÖNEMLİ BİR ADIMDIR"

Şeherli, "Bugün burada, sadece bir gong sesiyle bir işlemi tamamlamıyoruz; aynı zamanda ülkemizin yerli ve milli enerji hamlesine katkı sağlayan büyük bir başarıya imza atıyoruz. Kalyon PV olarak borsada işlem görmeye başlayarak yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Bu karar; şeffaflık, kurumsallık yolunda attığımız önemli bir adımdır. Bu adım, Türkiye'nin enerji sektöründe daha güçlü bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ölçekteki iş birliklerimizi güçlendirmemize imkân sağlayacaktır" ifadelerinde bulundu.