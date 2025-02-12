Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyon verisinde
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi kararları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerinde temkinli olmayı sürdüreceklerine yönelik açıklamalarıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunuma çevrildi. İşte piyasalarda bugün takip edilecek veriler...
Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Başkanı Trump'ın tarife kararları piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına tarife uygulamasının yanı sıra çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 gümrük vergisi kararnamesini imzalaması "ticaret savaşları"nın artabileceğine dair endişeleri besliyor.
Başkan Trump'ın söz konusu kararlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden Fed'in gelecek dönemde politika alanını daraltabileceğine dair kaygılar da fiyatlamaları zorlaştıran başka bir unsur olarak öne çıkıyor.
Bununla birlikte, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunumdan alınacak sinyaller yakından takip ediliyor. Söz konusu enflasyon verilerinde Fed'in projeksiyonlarına yönelik ipuçları aranacak.
Öte yandan, Fed Başkanı Powell yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun ABD Kongresi'ndeki sunumuna dün başladı. Sunumunun ilk gününde ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katılan Powell, ABD ekonomisinin genel anlamda güçlü olduğunu ve son 2 yılda bankanın hedefleri doğrultusunda önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.
Powell, iş gücü piyasası koşullarının soğuduğunu ve sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, enflasyonun ise uzun vadeli yüzde 2 hedefine çok yaklaştığını ancak hala biraz yüksek kalmaya devam ettiğini aktardı.
Geçen yıl eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini 100 baz puan indirdiğini anımsatan Powell, politika duruşunun bu şekilde yeniden ayarlanmasının enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerleme ve iş gücü piyasasındaki soğuma ışığında uygun olduğunu, menkul kıymet varlıklarını azaltmaya da devam ettiklerini anlattı.
Powell, "Politika duruşumuzun artık eskisine kıyasla önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olması ve ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle politika duruşumuzu ayarlamak için acele etmemize gerek yok." dedi.
Fed yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack de enflasyon yüksek seyretmeye devam ederken faiz oranlarının "bir süre daha" düşürülmesini olası görmediğini söyledi. Enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin çok fazla olduğunu belirten Hammack, yüzde 2 enflasyonun henüz görünürde olmadığını ifade etti. Hammack, hükümet politikalarının etkilerine yönelik de belirsizlikler olduğunu aktardı.
New York Fed Başkanı John Williams ise reel gayrisafi yurt içi hasıla büyümesinin 2025 ve 2026'te yüzde 2 civarında olmasını beklediğini dile getirdi. Para politikasının Fed'in hedeflerine ulaşmak için iyi konumlanmış durumda olduğunu ifade eden Williams, ancak ekonomik görünümün, potansiyel mali, ticari, göç ve düzenleyici politikalar konusunda oldukça belirsiz olduğunu vurguladı.
Kurumsal tarafta, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameleri imzalaması sonrasında, bazı Amerikalı çelik şirketlerinin hisselerindeki yükseliş sürdü.
Steel Dynamics'in hisseleri yüzde 1,5 ve Nucor'un hisseleri yüzde 0,4 değer kazanırken, alüminyum üreticisi Century Aluminum'un hisseleri yüzde 5,6 ve Alcoa'nın hisseleri yüzde 0,7 arttı. Cleveland-Cliffs'in hisseleri ise önceki gün yükselmesine karşın, dün yüzde 4,6 değer kaybetti.
Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,55'e yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 108 seviyesinde bulunuyor.
Küresel çaptaki belirsizlikler ve ticaret savaşlarının derinleşebileceğine ilişkin endişelerin güvenli liman varlıklara olan talebi artırmasıyla üst üste rekorlar kıran altının ons fiyatı dün 2 bin 943 doları görmesinin ardından bu seviyelerden gerileyerek 2 bin 898 dolarda dengelendi. Altının ons fiyatı şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 2 bin 886 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 76,5 dolardan satılıyor.
New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yatay seyrederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,36 geriledi. Dow Jones endeksi yüzde ise 0,28 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazanarak 9.882,79 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,0440'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,0420 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
16.30 ABD, ocak ayı yıllık ortalama saatlik kazançlar
16.30 ABD, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
18.00 ABD, Fed Başkanı Powell'ın sunumu
22.00 ABD, ocak ayı federal bütçe dengesi
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