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TCMB Başkanı Karahan'dan fiyat istikrarı mesajı! "Toplumsal refaha en büyük katkı..."

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 11.02.2025 18:59 Güncelleme: 11.02.2025 19:02
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TCMB Başkanı Karahan’dan fiyat istikrarı mesajı! Toplumsal refaha en büyük katkı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında ziyaret ettiği Uşak ve Denizli'deki sunumlarında, toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceklerini vurguladı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre Karahan, Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında bu kentlerde yaptığı sunumlarda, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz." ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını belirtti.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantılar, Karahan'ın sunumları ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

KARAHAN, UŞAK'TA YAŞAR AKAR İLKOKULU'NU ZİYARET ETTİ

Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu ziyaret eden Fatih Karahan, burada kendisini Uşak'a davet eden ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Yaşar Akar İlkokulu 2-B ve 2-D sınıfı öğrencileri, derslerindeki Türk lirasını tanıma etkinliği kapsamında çizdikleri para resimlerini TCMB Başkanı Karahan'a göndermişti.

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TCMB Başkanı Karahan’dan fiyat istikrarı mesajı! Toplumsal refaha en büyük katkı... TCMB Başkanı Karahan’dan fiyat istikrarı mesajı! Toplumsal refaha en büyük katkı... TCMB Başkanı Karahan’dan fiyat istikrarı mesajı! Toplumsal refaha en büyük katkı...
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