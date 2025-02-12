Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oluyor! Tarih verildi
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesinde yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilere verilecek bayram ikramiyesi düzenlemesi 21 Şubat'taki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.
Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde yapılacak düzenleme 21 Şubat'ta Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili bir çalışma yapacaklarını açıkladı. Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrası emekliye verilecek bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem konuyla ilgili detaylara ilişkin tahminlerde bulundu. Erdem, 3 bin lira olan emekli ikramiyesinin bu yıl değişmesinin beklendiğini ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını ifade etti. Edem, "Önümüzdeki haftalarda eğer bir karar alınırsa ikramiye artışı için de yasal düzenleme yapılması gerekecek. Hazırlanacak yasal düzenleme TBMM'den geçip kanunlaştıktan sonra uygulamaya konulacak. İkramiye artışı ile ilgili bazı tahminler de yapılıyor. Buna göre de değişik formüller gündeme geliyor." dedi.
UZMAN İSİM RAKAM VERDİ
Faruk Erdem, ilk hesaplamaya göre emekli ikramiyelerinin Ocak artış oranında yani 6 aylık enflasyon kadar artırılabileceğini vurgulayarak "Böylece yüzde 15.75 oranında yapılacak bir artışla yeni ikramiye 3 bin 472 TL'ye çıkabilir. Yukarı doğru bir yuvarlama ile 3.500 TL rakamı ortaya çıkacaktır. Böylece toplam ikramiye 7 bin lirayı bulabilir." şeklinde konuştu.
"YILLIK ENFLASYONA GÖRE 4 BİN 500 TL'Yİ BULABİLİR"
Faruk Erdem, eğer çalışmanın yıllık enflasyona göre yapılırsa ikramiye tutarının 4 bin 500 lira civarında olacağını belirtti. Erdem, "Bir başka hesaplama ise yıllık enflasyona göre artırılması şeklinde gerçekleşiyor. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44.38 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye bu oranda artırılırsa emeklilere bayram başına yapılacak ödeme 4 bin 331 liraya yükselecek. Burada da yukarı doğru yuvarlama yapıldığında 4.500 TL rakamı ortaya çıkıyor. Toplam ikramiye ise 9 bin liraya ulaşıyor." dedi.
SEYYANEN ARTIŞ HESAPLAMASI
Erdem, artışın enflasyondan bağımsız seyyanen yapılması durumunda 4 bin TL seviyesinde olmasını beklediğini ve bu durumda iki bayramda ödenecek toplam ikramiye tutarının 8 bin lira olacağını söyledi.
YENİ EMEKLİLER NASIL FAYDALANABİLİR?
Faruk Erdem, yeni emeklilerin ikramiye alması ile ilgili detaylara ilişkin ise şu şekilde konuştu:
İkramiyenin ödeneceği tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar hak sahibi oluyor. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu durumda yeni emeklilerin de ikramiye alabilmeleri için Şubat ayı içinde dilekçelerini vermiş olmaları gerekiyor. Böylece yılın iki ikramiyesinden de faydalanmak mümkün olabilir.
İŞTE İKRAMİYELERİN ÖDENME TARİHİ
Bu yıl da ikramiye ödemeleri yine Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde yapılacak. 2025 yılının ilk ikramiyesi de Ramazan Bayramı öncesinde Mart ayının son haftasında ödenecek. İkramiye ödemeleri emeklilerin her hangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan maaş aldıkları banka hesaplarına otomatik olarak yapılıyor.
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