Kalyon Enerji’den 520 MWp’lık Yeni Yatırım

"KALYON KARAPINAR GES'E KARDEŞ GELİYOR"

Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Dr. Murtaza Ata yeni ihale ile ilgili olarak şöyle konuştu:

"Enerji Bakanlığımız tarafından ülkemizin muhtelif bölgelerinde yapılan YEKA GES 2024 yarışma sonuçlarının ülkemize ve tüm sektörümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltma, sürdürülebilirlik ve iklim politikalarında hedeflerine ulaşmasında bu yarışmalar büyük önem arz ediyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinden biri olan 1350 MWp kurulu gücündeki Kalyon Karapınar GES'i hayata geçiren Kalyon Enerji olarak şimdi de 520 MWp kapasite ile Karapınar GES'in güneyinde kardeş santralimize başlayacağımızın müjdesini vermekten mutluluk duyuyorum."