Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, bankanın hedeflerinin desteklenmesi amacıyla federal fon oranı hedef aralığının yüzde 4,25-4,50 arasında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

EKONOMİK AKTİVİTE GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Son göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızla genişlediğini gösterdiği ifade edilen açıklamada, işsizlik oranının düşük seviyede istikrar kazandığı ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiği vurgulandı.

Bununla birlikte, enflasyonun hala yüksek seyrettiğine dikkat çekilirken, Fed'in önceki açıklamalarında yer alan "enflasyonun %2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine" ilişkin ifadenin yeni karar metninden çıkarıldığı görüldü.

FAİZ İNDİRİMLERİNE ARA VERİLDİ

Fed, Mart 2020'de Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle politika faizini %0-0,25 aralığına çekerek parasal genişleme politikası izlemişti. Ancak, yükselen enflasyonla mücadele etmek amacıyla Mart 2022'den itibaren faiz artırımlarına başlayan banka, toplam 525 baz puanlık artışla faiz oranını %5,25-5,50 seviyesine kadar çıkarmıştı.

Son faiz artışı Temmuz 2023'te 25 baz puanlık olarak gerçekleşmiş ve Fed, art arda 8 toplantı boyunca faiz oranlarını sabit tutmuştu.

Eylül 2024'te dört yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimi yapan Fed, politika faizini 50 baz puan düşürmüş, kasım ve aralık aylarında da 25'er baz puanlık indirimlere gitmişti.

Ancak, son kararla birlikte Fed, art arda gerçekleştirdiği 3 faiz indirimi sonrasında faiz oranlarını sabit tutarak indirim sürecine ara vermiş oldu.

ENFLASYONUN SEYRİ YAKINDAN İZLENİYOR

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de %9 seviyesine çıkarak 1981'den bu yana en yüksek noktaya ulaşmıştı. Ancak, alınan sıkı para politikası önlemleriyle enflasyon gerilemeye başlamış ve Aralık 2024 itibarıyla %2,9 seviyesine düşmüştü.

Fed yetkilileri, faiz politikası kararlarında ekonomik verileri yakından takip edeceklerini ve enflasyonun önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğini izleyerek yeni adımlar atacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump: Faizler tüm dünyada düşmeli (AA)

TRUMP: FAİZ ORANLARININ DERHAL DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP EDECEĞİM

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, faiz oranlarının hızla düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Trump, "Faiz oranlarının derhal düşürülmesini talep edeceğim. Aynı şekilde, tüm dünyada düşmeleri gerekir. Faiz oranları her yerde bizi takip etmelidir." ifadelerini kullandı.

FED'E ÇAĞRI: FAİZLER DAHA DA DÜŞMELİ

Trump, aynı tarihlerde Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerini imzalamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Video konferans yoluyla katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'nun 55. Yıllık Toplantıları sırasında faiz oranlarının düşmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine, "Çok daha aşağıya indiğini görmek isterim." dedi.

Trump, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte ekonomide maliyetlerin azalacağını savunarak, "Petrol fiyatları düştüğünde Amerikalılar için, aslında dünya için her şey daha ucuz olacak. Bu nedenle petrol fiyatlarının düştüğünü görmek istiyorum. Enerji fiyatları düştüğünde enflasyonun büyük bir kısmı ortadan kalkacak ve faiz oranları otomatik olarak düşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Fed'in sizi dinlemesini bekliyor musunuz?" sorusuna "Evet." yanıtını veren Trump, Fed Başkanı Jerome Powell ile 'doğru zamanda' görüşeceklerini ifade etti.

Trump, Fed'in kendisini neden dinlemesi gerektiğine ilişkin bir soruya ise şu cevabı verdi:

"Çünkü faiz oranlarını onlardan çok daha iyi bildiğimi ve bu kararı almakta birinci derecede sorumlu olan kişiden kesinlikle çok daha iyi bildiğimi düşünüyorum."

Trump'ın açıklamaları, piyasalarda Fed'in gelecekteki faiz politikaları konusunda nasıl bir adım atacağına dair yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Fed yetkilileri ise faiz kararlarını ekonomik verilere göre değerlendireceklerini ve enflasyonun düşme eğilimini sürdürebilmesi için ihtiyatlı hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.