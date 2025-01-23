Tüketici güven endeksi ocakta azaldı

TÜİK, Ocak 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında 81,3 iken ocak ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 81 oldu. Alt endekslerdeki değişim oranlarına bakıldığında; mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 1,7 artarak 64,8, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,7 azalarak 80,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 3 artarak 79,1, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 3,1 azalarak 99,4 seviyesinde gerçekleşti.