Asgari ücrete ara zam sinyali! Bakan Işıkhan: İhtiyaç olursa güncelleriz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılabileceğinin altını çizdi. (AA)

ARA ZAM MI GELİYOR?

Bakan Işıkhan, HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.

"SGK'YE PRİM BORCUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 70'İ CHP'Lİ BELEDİYELERİN"

Belediyelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan toplam prim borcunun 167 milyar lira düzeyinde olduğunu vurgulayan Işıkhan, söz konusu borcun yaklaşık yüzde 70'inin CHP'liler tarafından yönetilen belediyelere ait olduğunu aktardı.

Bakan Işıkhan, 30 büyükşehir belediyesinden 14'ünün CHP'li olduğunu belirterek, buna rağmen büyükşehir belediyesi borçlarının yüzde 76'sının CHP'li büyükşehir belediyelerine ait olduğuna dikkati çekti.

SGK'ye en fazla borcu bulunan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li belediye olduğuna dikkati çeken Işıkhan, "SGK'nin prim tahsilat oranı yüzde 90. Ancak belediyelerden prim tahsilatına geldiğimizde sıkıntılarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borçlarına karşı önerdiği gayrimenkullerin bir tanesi dışında hacizli ve ipotekli olduğunu bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:

"Gayrimenkuller bize teklif edilirken, bunların satış kabiliyetine bakıyoruz. Bize önerdikleri listede tuvaletler, bankamatikler ve depolar var. Bunların üzerinde de şerh ve ipotek var. Ankara Büyükşehir Belediyesi, SGK borçlarına karşı tuvaletler teklif etti, teklif ettiği tuvaletlerde haciz ve şerh olduğu ortaya çıktı."

BAKAN IŞIKHAN DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.