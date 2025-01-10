Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik dağıtımında ezber bozulacak

Bakan Bayraktar, Elder 15. Sektör Toplantısı'nda konuştu (AA)



ELEKTRİK TİCARETİNDE MERKEZ ÜLKE OLMA HEDEFİ

Bayraktar, Milli Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önceliklendirildiğine dikkati çekerek, bu kapsamda 2024'te yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin yüzde 60'lara ulaştığını anlattı.



Türkiye'nin elektrik talebinin 2035'te en az 510 milyar kilovatsaat olmasının öngörüldüğünü belirten ve bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkati çeken Bayraktar, "Önümüzdeki 11 yılda, 2035'e kadar rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkararak 120 bin megavata ulaşmayı hedefliyoruz. Elbette ki üretimdeki bu artışı, sağlıklı yönetebilmemiz güçlü iletim ve dağıtım altyapısına sahip olmamızı zaruri kılıyor. Bu doğrultuda ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye kuşatacak bir yeşil enerji koridoru oluşturmamız ve böylece elektrik şebekemizi çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. 2 bin 500 megavat olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitemizi 2035'e kadar 3 katına çıkararak 7 bin 500 megavatlık bir kapasiteyle bölgemizde elektrik ticaretinde de merkez ülke haline gelmeyi hedefliyoruz." dedi.



NİHAİ HEDEF VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETİNİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMAK

Bayraktar, elektrik dağıtım alanında nihai hedefin vatandaşların memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunu, bu kapsamda çeşitli anketler yaparak halkın beklentilerinin tespit edildiğini vurgulayarak, "Bu sene de çok kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Geçen yıla kıyasla baktığımızda dağıtım sektöründe önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Ancak maalesef henüz istediğimiz düzeyde değiliz." ifadelerini kullandı.



Yeni anket sonuçlarının bugünkü toplantıda değerlendirileceğini belirten Bayraktar, "Buna göre beklentilere yakın iyi örnekler olduğu gibi maalesef memnuniyet oranlarının hiç istemediğimiz seviyede olduğu dağıtım bölgelerimiz de var. Onlara ilişkin gerekli uyarılarımızı yapacağız. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdaki kriterler, yatırım, tedarik kalitesi ve sürekliliği ve elbette müşteri hizmetlerinde vatandaşlarımızla kurulan iletişimin kalitesidir. Bu nedenle hizmetin vatandaşlarımızın nezdinde hak ettiği değeri bulması için gerek hizmet sunumu esnasında gerekse sonrasında vatandaş memnuniyetini maksimum düzeye çıkartmak zorundayız." diye konuştu.



Bayraktar, dağıtım şirketlerinden müşteri hizmetleri ve iletişim alanına özel olarak eğilmelerini isterken "Eksik yönlerimizi kapatmak, geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşmak yeni dönemde en büyük önceliğimiz olacak. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bunun takibini daha yoğun şekilde yapacağımızın bilinmesini isterim." mesajını verdi.



Bakan Bayraktar, dağıtım şirketlerinin müşteri hizmetleri ve iletişim alanlarına özel olarak eğilmelerini isteyerek, "Elektrik hizmetinin kesintisiz, güvenilir ve adil bir şekilde sunulmasının bir tercih değil aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu unutmayalım. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri almalı ve ilgili standartları kararlılıkla uygulamalıyız. Eksik yönlerimizi kapatmak, geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşmak yeni dönemde en büyük önceliğimiz olacaktır. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bunun takibini daha yoğun bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isterim." dedi.



Kamu ve özel sektör olarak ortak hedefin elektrik dağıtım sektörünün kaliteli, uluslararası standartlarda hizmet sunan yapıda olması ve vatandaşların bu hizmetten memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak olduğunun altını çizen Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı: "Üretimde büyük değişimler olurken, tüketiciler üretici konumuna gelirken, dijitalleşme beraberinde birçok fırsatı ve siber riskler başta olmak üzere farklı riskleri de beraberinde getirirken eski yaklaşımlarla bu hizmetlerin sunulmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle 2026-2030 yıllarını kapsayacak tarife dönemine daha farklı bir gözle bakacağımızı buradan ifade ediyorum. 2025 yılı yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisini tasarladığımız, geldiğimiz noktayı gözden geçirip cesur ve ezber bozacak kararlar alacağımız önemli bir yıl olacak."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN