Ticaret Bakanlığından fırsatçılara 23,7 milyon ceza

Bakanlığın denetimlerinde kafe ve restoranlara ise 9,8 milyon TL ceza kesildi (AA)



KAFE RESTORANLARA 9,8 MİLYON CEZA

Ticaret Bakanlığı olarak market denetimlerinin yanında 30-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yeni yıl öncesi yoğunluk verilen kafe, restoran denetimlerimi kapsamında ise 81 ilde toplam 4 bin 779 işletmede 285 bin 499 adet ürün denetlendiği bilgisi verilerek şöyle denildi: "4 bin 551 ihlal tespiti neticesinde toplamda 9.897.148 TL cezai işlem uygulanmıştır. Bunun yanında 735 işletme hakkında ise Haksız Fiyat Artışı araştırması süreci başlatılmıştır.



Kafe, restoran denetimleri kapsamında en çok işletmeye gidilen ilimiz 934 ile İstanbul olurken, 496 işletme denetimi ile Ankara ve 270 işletme denetimi ile Antalya ilimiz ilk üç sırada yer almıştır. En yüksek sayıda ürün denetimi yapılan illerimiz ise sırayla 92 bin 13 ürün denetimi ile İstanbul, 43.381 ürün denetimi ile Ankara, 21 bin 53 ürün denetimi Antalya olarak gerçekleşmiştir. Denetimler neticesinde İstanbul 2 bin 829, Ankara'da 455 ve Bursa'da 282 ihlal tespit edilmiştir.



Kafe, restoran denetimleri uygulanan cezai işlem kapsamında değerlendirilirse, ilk üç ilimiz sırasıyla İstanbul, Ankara ve Bursa olup, uygulanan cezai işlem miktarları sırasıyla 6 milyon 223 bin 800 TL, 1 milyon 1.000 TL ve 620 bin 400 TL olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında İstanbul'da 133, Kocaeli'nde 69 ve İzmir'de 48 işletme hakkında haksız fiyat araştırması süreci başlatılmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın refahını etkileyecek, hiçbir türlü eylem ve fiile izin verilmeyerek, başta fahiş fiyat ve haksız kazançla mücadelemiz 2025 yılında da tüm hassasiyetiyle devam edecektir."