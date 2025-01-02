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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan KKM kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 00:34 Güncelleme: 02.01.2025 01:43
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Merkez Bankası’ndan KKM kararı

Merkez Bankası kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

KKM, 2021 yılının Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve Türk Lirası'nın değer kaybını dengelemek amacıyla uygulamaya konuldu.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Türk Lirası'nın cazibesini artırıp bireylerin ve firmaların dövizden Türk Lirası'na geçişini teşvik etmek amacıyla geliştirildi.

Merkez Bankası, KKM'nin mali yükünün artması ve ekonomik dengelere olan etkisi nedeniyle 2025 yılında sistemin sonlandırılacağı açıklamıştı.

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