Emlakta yeni dönem başladı: Doğrulama olmadan ilan verilemeyecek

Satılık ve kiralık konutlarda yetki doğrulaması zorunlu hale geldi. (AA)

MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU

Sistem malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Bugünden itibaren yetki doğrulaması yapılmadan emlak ilanı verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı sistemi A'dan Z'ye anlatırken, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

EİDS NEDİR?

EİDS, ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve elektronik ilan platformlarındaki taşınmaz ilanlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmayı amaçlayan bir doğrulama sistemidir.