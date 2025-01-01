Emlakta yeni dönem başladı: Doğrulama olmadan ilan verilemeyecek
Emlakta bugünden itibaren 'doğrulanmış ilan' dönemi başladı. Bugünden itibaren yetki doğrulaması yapılmayan satılık ve kiralık konut ilanları yayınlanamayacak. Mevcut ilanlar, süresi dolduğunda yetki doğrulaması ile yenilenebilecek. Bireysel ilan verirken taşınmaz numarasının platformdaki ilgili alana girilmesi zorunlu olacak.
Bugünden itibaren satılık ve kiralık konut ilanları yetki doğrulaması yapılmadan verilemeyecek. Mevcut ilanlar ise süresi dolduğunda aynı şekilde yetki doğrulaması yapılarak yeniden ilana verilebilecek. Bireysel ilanın verilme aşamasında ilan platformunun sayfasındaki ilgili alana taşınmaz numarasının girilmesi zorunlu olacak.
MERAK EDİLEN SORULAR YANIT BULDU
Sistem malik ve hısımlık kontrolünü otomatik olarak yapacak ve normal ilan verme prosedürü tamamlanarak ilan girişi yapılacak. Bugünden itibaren yetki doğrulaması yapılmadan emlak ilanı verilemeyecek. Ticaret Bakanlığı sistemi A'dan Z'ye anlatırken, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ne (EİDS) ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:
EİDS NEDİR?
EİDS, ilan platformlarına getirilen kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve elektronik ilan platformlarındaki taşınmaz ilanlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırmayı amaçlayan bir doğrulama sistemidir.
EİDS KAPSAMINDA KİMLER İLAN VEREBİLECEK?
EİDS ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek. Birinci derece kan hısımları kişinin annesi, babası ve çocukları olarak kabul edilirken, ikinci derece hısımlar ise kişinin kardeşi, büyükbabası, büyükannesi, torunları olabilecek.
BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE KAN HISIMLARIM VEYA EŞİM BENİM ADIMA EMLAK İŞLETMESİNİ YETKİLENDİREBİLECEK Mİ?
Birinci ve ikinci derece kan hısımlarınız veya eşiniz size ait taşınmazlar için ilan verebilecek ancak bu kişiler sizin adınıza emlak işletmesi yetkilendirme işlemi yapamayacak. Emlak işletmesi sadece taşınmaz sahibince yetkilendirilebilecek.
EİDS NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
EİDS 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirildi. EİDS'de 15 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında bir geçiş süreci yaşandı. Bu aralıkta doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olurken, uygulama 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alındı.
EİDS NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
EİDS 15 Eylül 2024 tarihinde hayata geçirildi. EİDS'de 15 Eylül 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında bir geçiş süreci yaşandı. Bu aralıkta doğrulama olmaksızın da ilan verilebilmesi mümkün olurken, uygulama 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yetki doğrulaması yapılmaksızın ilan verilemeyecek şekilde tamamen devreye alındı.
TAŞINMAZ NUMARASINA NASIL ULAŞILIR?
Taşınmaz numarasına e-Devlette yer alan, "Tapu Bilgileri Sorgulama" hizmetini kullanarak ulaşabilecek. Bu hizmette taşınmaz listesinden ilgili taşınmaz için, "Taşınmaz Bilgileri" butonuna tıklanarak taşınmaz numarası bilgisine ulaşılabilecek. Ayrıca, yeni tip tapu senetlerinin üzerinde taşınmaz numarası bilgisi yer alıyor.
KURUMSAL İLANLAR NASIL VERİLECEK?
Birinci adımda taşınmaz sahibinin emlak işletmesini yetkilendirmesi gerekecek. Bunun için e-Devletten "EİDS Taşınmaz İlanı Yetkilendirme İşlemleri" hizmetine giriş yapılması gerekecek. Açılan sayfada sağ üst köşede yer alan, "Yetkilendirme İşlemleri" butonuna tıklanacak. Bu aşamada kişinin maliki olduğu taşınmazlar listelenecek ve ilana verilmek istenen taşınmaz seçilecek.
Açılacak sayfada, "Yetki Belgesi Numarası" bölümüne yetkilendirilmek istenen emlak işletmesinin yetki belgesi numarası girilecek. Yetki belgesi numarası emlak işletmesinden öğrenilebileceği gibi https://ttbs.gtb.gov. tr/Home/BelgeSorgula linkinden de emlak işletmesi bilgileriyle sorgulama yapılarak öğrenilebilecek. Son olarak, "Yetki Bitiş Tarihi" seçilecek ve işlemler kaydedilecek.
TAPU KAYDI OLMAYAN TAŞINMAZ&NBSP;İÇİN NASIL İLAN VERİLECEK?
Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanlar sisteme dahil olmadan verilebilecek. Tapu kaydı olmayan taşınmazlara ilişkin ilanların girişinde ilan platformunda, "Tapum Yok" seçeneğinin işaretlenmesi gerekecek. Henüz kat irtifakı tesis edilmemiş konut projeleri, TOKİ ile Emlak Konut projeleri, gecekondular gibi taşınmazlar tapusu bulunmayan taşınmaz kategorisine giriyor.
EİDS'YE KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARI DAHİL Mİ?
Evet. EİDS yetki doğrulama uygulaması hem satılık hem de kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu olacak.
KONUT KREDİSİNDE BANKAYA GİTMEYE GEREK KALMAYACAK
Konut kredileri, şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılabilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemelerle finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler, konut finansmanı sözleşmeleri ve tüketici kredisi sözleşmelerinde değişikliğe gidildi. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yapılan değişikliklerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da ekimde yürürlüğe giren düzenlemelere uyum amaçlandı.
Tüketicilere yönelik finansal hizmet sunumunda dijital dönüşümü hızlandıracak adımlar atıldı. Düzenlemelerle birlikte konut kredilerinin şubeye gitme ve ıslak imza zorunluluğu olmadan uzaktan iletişim araçlarıyla elektronik ortamda kullanılması mümkün kılındı. Bu kapsamda krediye erişim işlem aşamalarının kolaylaştırılması, sözleşme akdine bağlı olarak kullanılan dokümantasyondan tasarruf sağlanması ve mesafeli finansal hizmet sunumuna ilişkin uygulamanın yaygınlaştırılması amaçlandı.
Yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte hem bireysel ihtiyaç hem de konut kredilerinde geçmişte yazılı olarak başvuru yapmayı gerektiren krediye bağlı bazı işlemlerin uzaktan iletişim araçlarıyla yapılabilmesi sağlandı. Tüketicilerce satın alınan sigorta ödeme ve diğer bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerde, tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya dava açmadan önce ara bulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine dair bilgiye sözleşme içeriğinde yer verilmesi zorunlu tutuldu. Böylelikle tüketicilerin daha doğru bilgilendirilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.
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