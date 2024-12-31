TOKİ 70 binden fazla vatandaşı daha ev sahibi yaptı

2024 yılı içinde 205 bin 729 konutun daha ihalesi yapıldı (AA)



250 bin sosyal konut kampanyasında ise 96 bin 192 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini bildiren Sungur, 7 bin 727 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, kalan bütün konutların ise ihale tarihlerinin açıklandığını hatırlattı.



Sosyal konut projeleriyle özel sektörün ulaşamadığı hedef kitlelere, gelir ve tasarruf kalıplarına uygun satış fiyatları ve geri ödeme koşulları sunduklarına işaret eden Sungur, "Sosyal konut projelerimiz kapsamında bulunan konutlar, yüzde 10 oranında peşinat ve 240 ay gibi uzun vade seçenekleri ile satışa sunulmakta, kura esası ile yapılan satışlarda dezavantajlı gruplara (engelliler, şehit ve maluller için) özel kontenjanlar verilmektedir." ifadesini kullandı.



"48 BİN 592 SOSYAL DONATI VE KAMU HİZMET BİNASI İNŞA ETTİK"

Sungur, 2024 yılı içerisinde 9 bin 427 sosyal donatı uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Toplam 48 bin 592 sosyal donatı ve kamu hizmet binası inşa ettik. Bunlar içerisinde, 30 bin 470 derslik kapasiteli 1444 okul, 26 üniversite, 997 spor salonu, 220 yurt ve pansiyon, 270 hastane, 100 sağlık ocağı, 2 bin 558 ticari iş yeri, 47 kütüphane, 1122 cami, 382 kamu hizmet binası, 21 stadyum ile 10 bin 814 sanayi sitesi yer alıyor." açıklamasında bulundu.



TOKİ'den daha önce konut ve iş yeri sahibi olan kişiler için 23 Eylül - 18 Ekim tarihleri arasında yüzde 25 indirim kampanyasının düzenlendiğini, kampanyadan 22 bin 187 konut ve iş yeri alıcısının yararlandığını aktaran Sungur, şehit aileleri ve görev malullerine yönelik olarak gerçekleştirilen faizsiz kredi uygulamaları kapsamında, bu yıl 492'si şehit ailesi ve görev malulü olan, 28 bin 7 vatandaşa faizsiz konut kredisinin kullandırıldığını kaydetti.



Sungur, 45 ilde 108 kentsel dönüşüm ve yenileme projesinin yürütüldüğünü, bugüne kadar 226 bin 267 konutun ihalesini gerçekleştirdiklerini ve 73 bin konut için plan, proje ve inşa sürecinin devam ettiğini bildirdi.