Küresel piyasalarda yılın son günü görünüm negatif

Trump'ın ekonomi politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle piyasalar negatif seyrediyor (AA)



Öte yandan, Jeju Air hava yolu şirketine ait Boeing 737-800 yolcu uçağının hafta sonu 179 kişinin ölümüne neden olan kazası sonrasında Güney Kore'de, söz konusu modeldeki uçakların denetlenmesi talimatı verildi. Boeing hisseleri yüzde 2,3 düştü. Altının ons fiyatı yılın son gününe yatay seyirle 2 bin 606 dolardan başlarken, dün mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesini gören ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,54 seviyesinde dengelendi.



Dolar endeksi ise güne yüzde 0,2 düşüşle 108 seviyesinden başlarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 74,5 dolardan satılıyor. New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,07, Nasdaq endeksi yüzde 1,19 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,97 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı. Yarın, yılbaşı tatili sebebiyle New York borsasında işlemler yapılmayacak. Buna ek olarak, New York borsasından yapılan açıklamada, eski Başkan Jimmy Carter anısına 9 Ocak'ta hisse senedi ve opsiyon piyasalarında işlem yapılmayacağı bildirildi.



Avrupa borsalarında dün İtalya hariç negatif bir seyir hakim olurken, yılın son gününde İngiltere ve Fransa'da borsalar erken kapanacak. Almanya ve İtalya'da ise yılbaşı tatili nedeniyle işlem gerçekleşmeyecek. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,38 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 düşerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükseldi. İngiltere'de endeks vadeli kontratlar yeni işlem gününe de negatif bir seyirle başladı.



Asya tarafında ise yılın son işlem gününde Çin piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, erken kapanan Hong Kong'da sınırlı da olsa yükseliş kaydedildi. Çin, yeni gelecek ABD yönetiminin izleyeceği diplomatik ve ticari belirsizliklerin gölgesinde 2024 yılını tamamlarken, zayıf iç talep ve gayrimenkul sorunu ülkedeki ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürüyor. Bu sorunların yanı sıra imalat sanayisindeki dalgalanma da yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.



Bugün açıklanan verilere göre Çin'de aralık ayına ilişkin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1 ile beklentilerin altında kalmasına karşın genişleme bölgesinde kalmaya devam etti. Hizmet sektörü PMI 52,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI da 52,2 oldu. Öte yandan, siyasi belirsizliklerin devam ettiği Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama emri çıkarıldığı bildirildi.



Analistler, Güney Kore'deki politik gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, söz konusu gelişmelerin yeni yılda da ülke piyasalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Yılbaşı tatili sebebiyle bugün Hong Kong'da erken kapanış yapılırken, Japonya ve Güney Kore'de işlem gerçekleştirilmedi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yılın son işlem gününde yüzde 0,09 artışla kapandı.