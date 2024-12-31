2025'in vergi dilimleri belli oldu! Brüt maaş alandan ne kadar kesinti olacak?
2025'e ait Gelir Vergisi Düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Özellikle maaşını brütten alanları yakından ilgilendiren düzenlemeye göre gelir vergisi matrahları yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 düzeyinde artırıldı.
Yeni yıl öncesi özellikle brüt üzerinden maaş alan çalışanları yakından ilgilendiren gelir vergisi matrahlarının artış oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre gelir vergisi matrahları yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında arttı.
ALT LİMİT 158 BİN TL OLDU
Buna göre geliri 158 bin liraya kadar olan yüzde 15 gelir vergisi, 158 binle 330 bin lira arasında olanlar yüzde 20 gelir vergisi, 330 binle 1 milyon 200 bin lira arasında olanlar yüzde 27 gelir vergisi, 1 milyon 200 binle 4 milyon 300 bin arasında olanlar yüzde 35 gelir vergisi, 4 milyon 300 bin ve üstü geliri olan yüzde 40 gelir vergisi ödeyecek.
HANGİ DİLİME GİRİYORSUNUZ?
Brüt maaş alanlar maaşlarından hangi kademede ne kadar kesinti olabileceğini de hesaplayabiliyor. Maaşını net tutar üzerinden alanların ücretleri ise 12 ay boyunca zam almadıkça herhangi bir değişime uğramıyor. Yani gelir vergisi dilimi, net tutar üzerinden maaş alanları etkilemiyor.