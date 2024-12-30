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MTV'de zam oranı belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 18:14 Güncelleme: 30.12.2024 18:20
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MTV’de zam oranı belli oldu

Yeniden değerleme oranı, 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranında artırıldı. Sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı aynen geçerli oldu.

Böylece MTV'ler yüzde 43,93 oranında artırıldı.

İşte araçlara göre ödenecek MTV tutarları:

MTV'de zam oranı belli olduMTV'de zam oranı belli oldu

MTV'de zam oranı belli olduMTV'de zam oranı belli oldu

MTV'de zam oranı belli olduMTV'de zam oranı belli oldu

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MTV’de zam oranı belli oldu MTV’de zam oranı belli oldu MTV’de zam oranı belli oldu

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