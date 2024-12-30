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ASELSAN'dan 42 milyon dolarlık yeni imza

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 13:55
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ASELSAN’dan 42 milyon dolarlık yeni imza

Türkiye'nin savunma sanayii alanında en önemli markalarından olan ASELSAN, Orta Doğu'da faaliyet gösteren bir müşterisiyle 42 milyon dolarlık ihracat için sözleşme imzalandığını duyurdu.

ASELSAN, Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisiyle hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin 42 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, hava araçları faydalı yüklerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 42 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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ASELSAN’dan 42 milyon dolarlık yeni imza ASELSAN’dan 42 milyon dolarlık yeni imza ASELSAN’dan 42 milyon dolarlık yeni imza
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