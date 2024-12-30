En düşük emekli maaşı ve asgari ücret mesajı! Bakan Işıkhan’dan flaş açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamaları:

ASGARİ ÜCRET HAKKINDA NET MESAJ

Asgari ücretle ilgili soru geldi, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız açıklamalarda bulundu, ama ben de Çalışma Bakanı olarak bir iki şey söylemek isterim. Bildiğiniz gibi asgari ücret makroekonomik dengeleri, istihdam piyasasını ve enflasyonun dinamiklerini doğrudan etkileyen çok kritik bir mekanizma niteliğindedir ve asgari ücretin belirlenmesi sürecinin de titizlikle ve hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışma Bakanlığı olarak sosyal diyalog süreçlerini hatırlarsanız 10 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık ve işçi-işveren temsilcilerinin bulunduğu 5'er kişilik üyeyle ilk toplantımızı gerçekleştirmiştik. Daha sonra ikinci toplantıyı yine 16 Aralık'ta gerçekleştirdik ve işçi-işveren temsilcilerinden aldığımız rakamı da başkanlarla görüşerek hükümet olarak bu rakamı açıkladık. Bunun yanında asgari ücret desteğini 700 liradan 1.000 liraya çıkarmıştık. Maliyetini düşündüğümüzde de 70 ile 82 milyar lira arasında işverenlerimiz aracılığıyla işçilerimize asgari ücret desteğini vermiş olacağız.

Burada tabii ki asgari ücretin yıllar boyu gelişimine de değinmemizde çok büyük yarar var. Bu çerçevede özellikle 2002 yılında asgari ücret bildiğiniz gibi 184 liraydı, 2025 yılında nominal olarak 119 katına, reel olarak ise 4 katına çıkmıştı. Dolar ve euro bazında değerlendirdiğimizde değerli arkadaşlarım, burada dolar 2002'de 127 dolar iken, 2025'te 630 dolara yükselmiş asgari ücret. Euro bazında ise 2002'de 144 euro iken, bugün 605 euroya yükselmişti. Ayrıca esas mesele asgari ücretin buradaki nominal seviyesi değil, Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, satın alma gücüdür. Bu satın alma gücünü ve refahı kalıcı hale getirmemiz bence çok önemli. Özellikle özetle OVP kapsamında hedeflerimizle uyumlu bir politika izleyeceğiz. Zaten dezenflasyon sürecine de girmiş bulunmaktayız.