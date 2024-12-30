Ekonomiye güven son 8 ayın zirvesinde | TÜİK Aralık 2024 Ekonomi Güven Endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ekonomi Güven Endeksi Aralık 2024 verilerine göre ekonomiye güven bir önceki aya göre yüzde 1,8 ooranında artarak 98,8'e yükseldi. Böylece son 8 ayın en yüksek güven verisi elde edilmiş oldu.
Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 97,1 iken, Aralık ayında %1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı.
Bir önceki aya göre Aralık ayında tüketici güven endeksi %1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 113,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.