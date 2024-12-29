Asgari ücret zammı sonrası fırsatçılık yapanlara işlem: 3 gün içinde 10 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının ardından fiyatlarını yükselten fırsatçı işletmelere 3 gün içinde 10 milyon TL ceza kesildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan marketlerin 603'ünün İstanbul'da, 322'sinin Ankara'da ve 99'unun İzmir'de olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon TL idari para cezası uyguladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ticaret Bakanlığı olarak asgari ücret zammının vatandaşlarımıza yansımaması, tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline izin verecek bir fiille karşılaşmaması adına Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla 81 ilimizde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerimize aralıksız bir şekilde devam edilmektedir.
Ticaret Bakanlığı Asgari Ücret Zammının Açıklanmasından Sonraki Denetimlerinde 4.378 Markette 397.198 Bin Ürün Denetledi.
Bu kapsamda; 25.12.2024 tarihinden itibaren 81 ilimizde toplamda 4.378 market denetlenmiş olup, 397.198 denetlenen üründen 5.125 tanesinde ihlal tespit edilmiştir. İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10.019.801 TL idari para cezası uygulanmıştır.
25.12.2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır.
En Çok Ürün Denetlenen İlimiz 100.600 ile Ankara Olurken, En Çok Cezai İşlem Uygulanan İlimiz ise 4.670.600 TL ile İstanbul Olmuştur
Denetlenen ürün bakımından il üç sırayı ise Ankara 100.600 ilk sırada yer alırken, 75.125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54.881 ürün denetimi İstanbul ilimiz yer almıştır. En çok ihlal tespit edilen ilk 3 ilimiz ise sırayla İstanbul 2.123, Ankara 1.377 ve Elazığ 506 ihlal belirlenerek sıralanmıştır.
Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4.670.600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3.029.400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211.200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır.
Öte yandan, denetimler kapsamında 2.668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edilmiştir. Yapılacak incelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veriler tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek olup, söz konusu Kurul tarafından bu firmalara 2024 yılı için 100.000 TL'den 1.000.000 TL'ye kadar, 2025 yılı için de 143.930 TL'den 1.439.300 TL'ye kadar ceza uygulanabilecektir.
Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle idari işlem başlatılan marketlerin 603 tanesi İstanbul ilimizde, 322 tanesi Ankara ilimizde ve 99 tanesi de İzmir ilimizde bulunmaktadır.
Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyarak, İşletmelerin haksız fiyat artışları ve haksız fiiller uygulayarak haksız kazanç sağlanmasının engellemesi amacıyla merkez ve taşra teşkilatı olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edilecektir.