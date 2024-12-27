Baykar'dan havacılıkta dev hamle! İtalyan şirketi satın alıyor
Türkiye'nin savunma sanayiinde en önemli markalarından olan ve dünyanın sayılı SİHA/İHA üreticileri arasına giren Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'i satın alıyor. Şirketten yapılan açıklamada İtalyan yetkililerin satın alma işlemine onay verdiği belirtilirken; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'da gelişmeyle ilgili bir açıklama yaparak 'Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi.' yorumunda bulundu.
Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in yeni sahibi olacak. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay verdi. Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Baykar, ihale sürecinde finansal değerleme çalışmalarını Pragma Danışmanlık ile yürüttü.
Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.
Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını belirten İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace'e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor." ifadelerini kullandı.
ÜRETİM KAPASİTESİ GÜÇLENECEK
Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio'nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya'da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar'ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio'nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.
Baykar, 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS'in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın ABD'li rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.
BAKAN KACIR'DAN İLK YORUM
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar tarafından satın alınmasına ilişkin, "Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin göstergesi." ifadesini kullandı.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının, havacılık firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına onay vermesini değerlendirdi.
Bu satın almanın önemine işaret eden Kacır, şunları kaydetti: "140 yıllık İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'in milli gururumuz Baykar tarafından alınması, Türk havacılığının ve Baykar'ın küresel ligde eriştiği başarı seviyesinin de göstergesi. Bu işbirliği, aynı zamanda Türkiye-İtalya dostluk bağlarının ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine de hizmet edecektir. Hayırlı olsun."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 saniyede kişilik analizi: İlk bakışta ne gördünüz? Ağaç mı kaplan mı?
- CUMA HUTBESİ yayınlandı | 27 Aralık Cuma hutbesi tam metni oku, PDF indir
- Mevduat faiz oranları değişti: 300 bin TL'nin mevduat getirisi ne kadar?
- Merkez Bankası faiz oranı düşünce ne olur? Altın, Dolar, Borsa nasıl etkilenecek?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025'te zamlı yemek parası ne kadar olacak? İşte günlük hesaplama...
- 2025 Yeni yıl mesajları: Kurumsal yeni yıl mesajları | Sevdiklerinize gönderebileceğiniz yeni yıl tebrik sözleri
- TBMM Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe girdi mi, içeriği ne? İşte maddeleri...
- 2025 yılında kaç günlük tatil var? Yeni yılda resmi tatiller ne zaman, hangi tarihte?
- Buzlanma sorununa doğal çözüm: Bir bardak tuzun etkisi!
- Sadece yürüyerek kilo vermek mümkün mü? İşte zayıflamanın 5 sırrı
- KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS merkezi atama tercih sonuçları nereden öğrenilir?
- Canan Karatay’dan zeka açan kahvaltı önerisi: Hazırlaması sadece 5 dakika sürüyor