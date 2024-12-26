Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

Paksoy A Haber'de Merkez'in faiz kararını yorumladı ( A Haber/Ekran alıntısı)

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Stratejist Cüneyt Paksoy: Önemli olan faiz indirim rotasyonunun başlaması. Merkez Bankası kararlarının piyasa üzerindeki etkisinin artık faiz indirim potansiyeliyle analiz edilmesi önemli olacak.

PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?

Piyasa dünden beri fiyatlamaya başladı aslında faiz indirimini. Özellikle bankacılık sektörü hızlı bir hareket geliştirmişti. Bugün de endeks 10 binin üzerinde kalma çabası içinde. Faiz indirim sürecinin Borsa tarafında pozitif fiyatlanacağını da bundan sonra da bize gösteriyor. Bunlar ilk sinyaller ilk fiyatlamalar. Yeni bir döneme giriliyor. Bir rotasyon bir döngü. Bu döngü içinde Borsa kademeli bir şekilde mevcut süreci adım adım fiyatlayacaktır.

FAİZ İNDİRİM SÜRECİ DEVAM EDECEK Mİ?

Dezenflasyon sürecinin netleşeceğini varsayıyor. Sıkı para politikasından vazgeçmeyeceğini de net olarak söylüyor. Kendisine manevra alanı buldukça önümüdeki dönem o katı taraftaki iyileşmeye bağlı olarak bu faiz adımlarında devam etme potansiyeline bir kapı açılmış oluyor.

"SIKI DURUŞUNA DEVAM EDECEK"

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Şunu anlıyoruz. Sıkı duruşuna devam edecek Merkez Bankası. Dezenflasyon sürecinin devam etmesini bekliyor. Burada da önemli bir indirim yapmış olarak görülüyor.

DOLAR VE EURODA SON DURUM NE?

Merkez Bankası'nın faizi 250 baz puan indirmesinin ardından dolar/TL 35,20 seviyesinde işlem görürken, Euro/TL ise 36,75 seviyesinde dalgalanıyor.

BORSADA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Karar öncesi 10 bin 21 puan seviyesi civarında hareket eden Borsa İstanbul şu sıralarda 10 bin 8 puan seviyesinden işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 0.84 oranında artışla 14.924 puandan işlem görürken, sanayi endeksi yüzde 0.74 oranında yükselişle 13.146 puan seviyesinde hareket ediyor.